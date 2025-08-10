トランプ米大統領が設定した８月１日の期限を目前にして韓国は劇的に関税交渉を妥結させた。競合国である日本と欧州連合（ＥＵ）は米国との関税交渉を妥結しており、「他国より不利ではないように」という交渉目標を設定した韓国の新政権は秒読みに追いやられた。妥結しなければトランプ大統領が一方的に通知した２５％の相互関税をそのまま向き合わねばならない運命だった。血がにじむような時間的圧迫の中で韓国が確保した相互関税１５％、自動車関税１５％は、日本とＥＵより不利なものではないが、韓米自由貿易協定（ＦＴＡ）のおかげで韓国がこの１３年間米国市場で享受してきた０％の関税は失われた。韓米ＦＴＡはこのまま失われるのだろうか。

◇左右合作、２１世紀唯一の成功的改革

今年は韓米ＦＴＡが世に生まれて２０年目になる年だ。２００６年の韓米ＦＴＡ交渉宣言から交渉妥結、批准まで６年の大長征だった。２０１２年３月の協定発効から１３年が過ぎた。２１世紀初めの貿易自由化のとうとうとした流れが「世界化」の名で世の中をさらう時、世の中はＦＴＡ推進競争に突入した。世界貿易機関（ＷＴＯ）の規範が約束するよりも多くの貿易機会を確保するために。ＦＴＡ競争の波を避けていた韓国は「経済領土拡張」に向け世界最大の市場である米国とのＦＴＡが必要だと決心した。韓国のそうした決心を米国は信じ難かった。「反米」の波を背負って当選した盧武鉉（ノ・ムヒョン）政権だったためだけではなかった。前任の金大中（キム・デジュン）政権が国内の反発のためＦＴＡの投資部分に当たる２国間投資協定（ＢＩＴ）すら終わらせられなかったことを米国は経験した。１年の４０％に当たる１４６日は国産映画だけ上映しなければならないというスクリーンクオータ制の廃止を要求した米国に韓国映画界は１日も譲歩できないと対抗し、金大中大統領は国内政治の壁を超えることができなかった。米国は盧武鉉大統領にＢＩＴよりはるかに高難度のＦＴＡ交渉をする意志があるのか疑った。ＢＩＴは投資だけを扱うがＦＴＡは韓国のアキレス腱であるコメや牛肉など農産物市場開放を交渉するためだ。盧武鉉大統領は電撃的にスクリーンクオータを４０％から２０％に減らした。２００３年に発生した米国の狂牛病により輸入中断措置を下した米国産牛肉の輸入再開を約束した。そうして勝ち取った米国の韓米ＦＴＡ交渉の決心だった。

韓米ＦＴＡを推進するという宣言に盧武鉉支持者は光の速度で結集した。農民、労働者、映画関係者、市民団体、知識人、そして政権与党まで「汎国民反対本部」を結成して猛烈な抵抗を始めた。「韓国は米国の５１番目の州となる」「通貨危機の１０倍以上の苦痛が押し寄せる」「韓国農業は葬儀を行う」「韓国映画はハリウッドに従属する」「水道水と電気料金が数百倍に上がり庶民の人生は破綻する」「虫垂炎手術料金が天井知らずに高騰し医療システムが破綻する」「米国が韓国の教育評価市場を掌握し大学入試方式まで変えようとしている」彼らが吐き出すスローガンは背筋が寒くなるようなもので、終末論的だった。

反対は騒がしく執拗だった。韓米ＦＴＡ交渉はワシントンＤＣ、ソウル、シアトル、済州（チェジュ）、モンタナで続けられた。韓国と米国のすべての交渉会場周辺に反対デモが登場した。「遠征デモ」という新たな言葉まで登場した。韓国交渉団は米国と交渉し反対団体とも論争する二重苦に苦しめられた。内戦を彷彿とさせるほどの激戦場だった。

韓米ＦＴＡは左派政権が始めて右派政権が完結させた合同作品だ。盧武鉉大統領は自身の支持者が街頭に繰り出し亡国的な韓米ＦＴＡ交渉を中断しろという猛烈な反対にも最後まで交渉を推進した。彼が終えられなかった宿題を引き継いだ李明博（イ・ミョンバク）大統領もやはりすべてを懸けなければならないほど危険な瞬間に向き合った。政権初年度、米国産牛肉輸入反対ろうそくデモで国が割れた。崖っぷちの危機に陥りながらも李明博大統領は韓米ＦＴＡ完成をあきらめなかった。牛肉問題を解決したら自動車が行く手を阻んだ。「韓国は数十万台の自動車を米国に輸出するが、米国が韓国に売る自動車はせいぜい４０００〜５０００台にもならない」と韓米ＦＴＡを押し進める米国のオバマ大統領を相手にしなければならなかった。２０１０年１２月、自動車分野の追加交渉が妥結した。

韓国内の批准過程は肉弾戦だった。国会の批准手続きは最初から最後の段階まで怒鳴り合いと小競り合い、暴力で汚された。最後の関門である本会議批准同意案の採決の場では催涙弾が放たれた。２０１１年１１月２２日は韓国国会が憲政史上初めての催涙弾テロを受けた日と記録された。そして２０１２年３月１５日、韓米ＦＴＡが発効した。

２０１２年の発効からこれまで韓米ＦＴＡは韓国と米国双方の専門家が異口同音に「ウィンウィン」と評価する貿易協定としての位置を確立した。韓国の対米貿易黒字は２０１１年の１１７億ドルから昨年は６６０億ドルに増えた。発効後１０年ほどの間に韓国は年平均１００億ドルの追加黒字を享受した。発効後昨年までの米国の韓国投資額は１３００億ドル、米国進出韓国企業は１万５０００件を超える。韓国の対米貿易黒字は増加傾向だが、専門家のだれもこれを韓米ＦＴＡが韓国に有利な協定だとは責め立てない。韓国の対米輸出、米国の対韓輸出とも右上がりの傾向を続けてきた。韓国と米国は自国が得意な物に特化したためだ。韓米同盟は軍事安全保障同盟と経済同盟の２本の柱として、より堅固になったというのが韓米ＦＴＡに対する世の中の評価だった。

反対集団が掲げる「韓米ＦＴＡ亡国論」は現実には現れなかった。彼らが掲げたスローガンはいずれも非現実的なものと判明した。スクリーンクオータの縮小にもかかわらず、韓国映画は世界で価値を評価される文化商品に浮上した。韓国は米国産牛肉の最大の輸入市場になり、韓国農業は開放されたが健在だ。競争と革新の力、そして予告された開放に対する準備のおかげだ。

韓米ＦＴＡは米国が韓国に強要した交渉ではない。「経済領土の拡張なくして未来はない」と判断した韓国自らの必要によって始まったものだ。反対は激しく猛烈だったが、韓米ＦＴＡを推進するという決起と執拗さはそれよりもっと強かった。「反米・反巨大資本」の枠組みに閉じ込められていたとすれば韓米ＦＴＡ交渉は始めることすらできず、激しい反対に押され座礁しただろう。結果的に韓米ＦＴＡは２１世紀の韓国が成功裏に推進した唯一の改革措置だった。その過程は分裂と対立で汚されたが、誕生後の成功は左右合作」の象徴になった。

韓米ＦＴＡを妥結したので韓国は巨大経済圏であるＥＵとのＦＴＡ交渉を推進できた。米国と激しい交渉をしながら蓄積した経験、鋭くなった交渉能力、米国とＦＴＡを締結した韓国の戦略的地位のためだ。２０１０年代初めの世界的金融危機の急な火は消したが、回復傾向は微弱な状況で、韓国は米国とＥＵをつなぐＦＴＡ国に浮上した。競合国である日本が開放恐怖症に踏み付けられて何もできない時に韓国が構築した戦略的高地は韓国が製造業強国に成長する追い風になったことはその後の歴史が証明している。

◇トランプ大統領、第１次政権でもＦＴＡ破棄ちらつかす

そんな韓米ＦＴＡの巡航に立ちはだかったのがトランプ大統領だった。規範に基づいた自由貿易を、米国を蹂躪（じゅうりん）し労働者の人生を奈落に落とす悪魔だと宣伝してきたトランプ大統領にＦＴＡは嫌悪の対象だ。トランプ大統領は第１次政権当時に韓米ＦＴＡを破棄すると脅した。韓国政府は交渉のテーブルに再び座り、ピックアップトラック輸出関税の無関税化日程を延期しＦＴＡを守るのに成功した。だが第２次トランプ政権で押し寄せた「関税津波」は韓米ＦＴＡを無用の物にした。

７月末の韓米関税交渉妥結により韓米ＦＴＡで約束した「相互無関税」は崩壊した。米国は依然として韓国に無関税で輸出するが、韓国は１５％の関税を払わなければならなくなった。ＦＴＡ締結国に国家安全保障を理由に鉄鋼・自動車関税を課し、国家経済非常事態を名分に相互関税を適用するということはＦＴＡの基本精神を損ねるものだ。７月のトランプ大統領との関税交渉妥結で韓米ＦＴＡの関税条項は有名無実になったが、韓米ＦＴＡは破棄されたのではない。韓米ＦＴＡでは関税条項のほかに、サービス、投資、知的財産権、政府調達、規制など他の部分は依然として有効だ。

トランプ大統領の狂風が過ぎ去り彼が行った関税戦争の暗鬱な成績表が現実化される時、韓米ＦＴＡは復活できる。韓国は韓米ＦＴＡを守るという決起で明敏な戦略を立て、適切な状況がくれば先制的な動きをしなければならない。その時はいつかくるだろう。

チェ・ビョンイル／法務法人太平洋通商戦略革新ハブ院長、梨花女子大学名誉教授。イェール大学で経済学博士学位を取得。韓国経済研究院院長、韓国交渉学会会長、韓国国際通商学会会長、韓国国際経済学会会長を務め、国民経済諮問委員を歴任した。