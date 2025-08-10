·§¥×¥í¡¡¥Û¥¹¥È¤«¤é¤ÎÃÂ¥×¥ìÌÀ¤«¤·¶¦±é¼Ô¶Ã¤¡ÖÁêÅö¤ä¤¾¡×ÄÌ¤¦ÉÑÅÙ¸º¤é¤·¡Ö¤½¤ÎÊ¬¶â³Û¤ò¡Ä¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤Î·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê34¡Ë¤¬9Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦28¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Â¤·¤²¤¯ÄÌ¤¦¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·§¸µ¤Ï¡ÖÁ°¤Ï·î2¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï·î1¤Ë¸º¤é¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ÎÊ¬¶â³Û¤ò¥°¥Ã¤È¡Ê¾å¤²¤¿¡Ë¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤«¡ÖÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡×¤È¥Û¥¹¥È¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÃæ¿È¤Ï¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ó¤À¤±¹×¤¤¤Ç¤ó¤Í¤ó¡¢¥Û¥¹¥È¤¬¥¨¥ë¥á¥¹ÅÏ¤¹¤Ã¤ÆÁêÅö¤ä¤¾¡ª¡×¡Ö¤¨¡¼!¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢·§¸µ¤Ï¡Ö¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤È¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£