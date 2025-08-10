「秋山ロケの地図」新作の放送が決定！ゲストはACEesの深田竜生と佐藤龍我！
テレ東では、8月11日（月・祝）午後1時55分から、ロバート秋山がMCの『秋山ロケの地図〜富士吉田市編〜』を放送します。
山梨県・富士吉田市民の皆さんに新聞の折込みチラシで「秋山に行って欲しいスポット、会って欲しい人」などの情報を事前に募集したところ、後日開催した地図書き込み会に全42件の書き込みが！今回もその地図の情報だけを頼りに富士吉田市を巡ります。ゲストは今年2月に結成されたSTARTO ENTERTAINMENTの新ジュニアグループで今大注目のACEesの深田竜生と佐藤龍我！ロケ翌日にライブが控えているのにもかかわらず「秋山さんに会いたい！」とやって来てくれました！偶然にも3人の名前にドラゴン系の漢字（竜と龍）が入っている共通点を発見し「スリードラゴンズ」というユニット名でロケをすることに！
まず向かったのは、市民オススメのニジマスのつかみ取り体験ができるというスポット。スリードラゴンズの3人も体験しますが、ニジマスの動きの速さに悪戦苦闘！そんな中、深田竜生が斬新なニジマスつかみ取り技を発明します！そしてロバート秋山が捕まえた珍魚「オジマス」とは？
ドローンを大量に持っているお宅に行ってみると見たこともない巨大ドローンが！聞くと物を運搬する物流用ドローンとのことで、秋山は「梅宮さんTシャツを飛ばして遠近法で体モノマネをしたい」とオーダーします。果たして前代未聞のドローンチャレンジは成功するのでしょうか？
金物屋さんの社長の「秋山さんが多分気にいる面白いものがたくさんあるので来て欲しい」との書き込みが気になり訪問すると、秋山垂涎の専門グッズがずらり。秋山の提案で金物屋さんの商品を小道具にして新ユニットを結成することに。店員さんたちも大爆笑の秋山・深田・佐藤によるユニット・金物ボーイズのビジュアルとは一体？
他にも富士吉田名物のいなり寿司や吉田うどんを食べたり、ウクレレを練習し始めたばかりの女性の味のある演奏を聴いたり、秋山ファンの3歳児の誕生日パーティに参加したり。アロチならではの地図を通じないと出会えない奇跡の展開が満載です！
そして、番組冒頭でロバート秋山から「秋山ロケの地図」ファンの皆さんに嬉しい報告が！秋山自身も大喜びして勝手にトロフィーまで作成してしまった「驚きのニュース」とは？是非放送でご確認ください！
■ 秋山竜次（ロバート）
ずっと山や自然が見えている状態のロケで空気が美味しくて。「気持ちいいなー」ってずっと言ってました。美味しい魚を食べたり、面白いお店や人との出会いもあったしとにかく楽しいロケでしたね。ゲストがACEesの二人。龍我くん、竜生くん、そして竜次で「スリードラゴンズ」というユニットを結成しまして、これは間違いなく今後日本を代表するユニットになるような気がしてます（笑）他にも4、5個いい感じユニットが誕生したけど、龍我くんと竜生くんはちゃんと覚えていてくれてるのでしょうか？1日経ったら忘れてるんじゃないのかな？そんなことも含め、「秋山ロケの地図」富士吉田市編。マジで面白いんで是非見てほしいです。
■ 深田竜生（ACEes）
最高でしたね！こんなに自由なロケをするのが今までなかったのでめちゃくちゃ楽しかったです。どこに行っても大体ユニットが誕生していたんですけど一番は『金物ボーイズ』ですかね。金物屋さんで衣装を決めたりMVっぽい画を撮ったり。とにかく全部新鮮で全部楽しかったです！
■ 佐藤龍我（ACEes）
めっちゃ楽しかった！ロケって大体決まってるじゃないですか？こっち行って、こっち行ってみたいな。それが本当になくて全て自由で全部面白かったです。中でもやっぱり巨大ドローンはスゴかったです！大迫力！マジで！本当にヘリコプターみたいで。あれでいつかMVとか撮れるように頑張りたいなって思いました！
≪スタッフコメント≫
＜番組プロデューサー 株木亘（テレビ東京 制作局）＞
ACEesの2人はノリも勘も良くて最高でした！秋山さんのフリに対して何でも大きな声で返してくれるので全てのボケが成立してしまった感があります（笑）ガスっていてロケ中、肝心な富士山が見えなかったのは残念ですが、面白さはアロチならではの安心安定のクイオリティですので休日の昼下がり、是非ご家族でご覧ください！
さらに！ロバート秋山MCの番組「秋山ロケの地図」と「秋山アーカイブ映像センター」の合同リアルイベント「地図とホームビデオに乾杯祭り」が9月5日（金）ヒューリックホール東京にて開催決定！
地図とホームビデオをツマミにお酒を呑んで秋山と一緒に盛り上がりましょう！
テレ東では、9月5日（金）にヒューリックホール東京にて「秋山ロケの地図」と「秋山アーカイブ映像センター」の合同リアルイベント「地図とホームビデオに乾杯祭りin有楽町」の開催が決定いたしました。ロバート秋山がMCを務めるテレ東2番組の面白どころを凝縮！最近ノンアルコールビールが呑めるようになった秋山がずっと夢だったロフトプラスワン的なマニアックな話をしながらお酒を呑むイベント。お客さんを巻き込みながら楽しむ秋山ワールド全開のお祭りです！
◆「秋山ロケの地図」ブロック◆
かつて放送で使用した地図を見ながら「こういう書き込みに惹かれる」「こういう書き込みは盛りの可能性がある」など地図人（たびびと）・ロバート秋山が傾向と対策をレクチャー！そして、地図で出会った名物キャラと中継でトークをします。またイベント当日、会場ロビーに白地図を設置しお客さんに書き込んでもらいます！その情報を元にお客さんを巻き込んで色々展開する予定なのですが、何が書き込まれるか次第なので当日になってみないと誰も分かりません！そう、お客さんと一体になって作り上げるイベントなのです！
◆「AAEC秋山アーカイブ映像センター」ブロック◆
第2回の放送で取り上げ反響を呼んだ「栗原家 家族かくし芸大会」のノーカット版をスペシャル公開！秋山も初見となるビデオをお客さんと一緒に鑑賞しツッコミを入れていきます。そして、番組同様に気になるシーンを秋山センター長のセンスで新たな作品へと会場で生まれ変わらせます！新たな作品が生まれる瞬間が目撃できるライブ感は必見です。
さらに、来場しているお客さんをその場でスカウトし、その方をモデルに秋山センター長が新たなフリー画像を生み出すコーナーも！「辞書で呑む」で頻繁に使用されている【ヤブ医者】や【寝不足男】のようなスターフリー画像が誕生するかもしれません！他にも会場ロビーには番組で使用した白地図や体操着を展示したり、秋山が着用したビッグサイズの体操着を着られる体験コーナー、等身大秋山と一緒に撮影できるパネルコーナーなど実際に体験できる仕掛けも用意しています。さらに、かつて「秋山ロケの地図」の白地図に書き込んだことがある方に対して、秋山から感謝の気持ちとしてスペシャルギフトをご用意しています！
何が起こるか誰も分からない秋山ワールド全開の歴史的なイベントになるはずです！
＼会場チケット即完売につき、配信チケット販売決定！／
なんと！ご好評につき、会場チケットは販売開始からわずか数日で即完！もっと多くの方にご覧いただきたく、【配信チケット】の販売が決定しました！すでに販売スタートしていますので、「テレ東 秋山 イベント」で検索してチェック！
＼さらに！番組オリジナルグッズも発売！／
今回のイベントでは、注目のオリジナルグッズが盛りだくさん！AAC＝秋山アーカイブセンターで撮影されたフリー素材をおしゃれにコラージュした「FREE Tシャツ」をはじめ、「フォンタブストラップ」や「エコバッグ」など、日常使いにもぴったりなラインナップをご用意しました。
中でも今回の目玉は――「USBおみくじ」
USBの中にはAACで撮影されたフリー素材が入っており、大当たりにはここだけでしか手に入らない”オリジナル画像”が！何が出るかは開けてからのお楽しみ。当たれば運気アップ間違いなし！？世界初の「USBおみくじ」に是非挑戦してください！さらに、会場に来られない方にも嬉しいお知らせ！「USBおみくじ付き・オリジナル配信チケット」の販売も決定！ご自宅でもイベントの熱気を楽しみながら、レアなUSBをゲットするチャンスです。お見逃しなく！
≪出演者コメント≫
■ 秋山竜次（ロバート）
「秋山ロケの地図」そして「秋山アーカイブ映像センター」が合体したライブ。そもそも合体ライブって出演者も中身も違う番組同士がやるもんじゃないですか？このイベントは僕1人ですから！僕が大変なだけですよ。でも楽しみですね！僕が去年ノンアルコールビールを飲めるようになったので、ノンアルを呑みながら「くぅ〜」とか言いながら人ん家のホームビデオを見たり、白地図を見て「ここ行ったな！」とか言ったり。なんなら会場に地図を置いておいて皆さんにいっぱい書き込んでもらったり、もう盛り沢山じゃないですか！どうですか？「地図とホームビデオに乾杯祭り」絶対楽しいイベントですよ！当日楽しみに来てください！配信もあるそうなのでご自宅でも見れます！この空気感一緒に味わいましょうよ！私も…飲むぞノンアル！！
≪スタッフコメント≫
＜番組プロデューサー 株木亘（テレビ東京 制作局）＞
辞書の次に秋山さんで呑みたいな、と思いヒューリックホール東京を押さえちゃいました！アロチもAAECもそうですが、このイベントも会場にいらっしゃる皆さんの協力なしには成立しないスタイルです！ロビーではミニ展覧会的なこともやるので時間に余裕を持って遊びに来てください！会場に来られない方は配信でご視聴ください！普段、ロケで生まれる「おもしろ」のリアルタイムが目撃できるイベントになります！必見です。
≪番組概要≫
【タイトル】秋山ロケの地図
【放送日時】2025年8月11日（月・祝）午後1時55分〜午後3時10分
【放送局】テレビ東京
【配信】
広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」（テレ東HP、TVer、Lemino）にて見逃し配信!
★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いいたします!★
▶ TVer
▶ ネットもテレ東
▶ Lemino
動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信
▶ U-NEXT
【出演者】
《MC》秋山竜次（ロバート）
《ゲスト》深田竜生（ACEes）、佐藤龍我（ACEes）
【公式HP】
【公式TX】@akiyama_rokemap
【コピーライト】Ⓒテレビ東京
