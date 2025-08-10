³Û²ìßº¤µ¤ó¡ÖÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Î½Ð¤É¤³¤í¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡×
¡ØÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë
¡¡º£Ç¯6·î¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿»ùÆ¸½ñ¡ØÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤¬ÈÇ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î¥Õ¥ß¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤ò½ñ¤»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë£µ¿Í¤Î¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë½ñ¤Êý¤ò»ØÆî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ºî¼Ô¤Ï¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¾®Àâ²È¡¦³Û²ìßº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£²ÆµÙ¤ß¡¢ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Î½ÉÂê¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë°ìºý¡£ºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿·Ð°Þ¤äºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Û²ì¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§²Ã¼£º´»ÖÄÅ¡Ë
1990Ç¯¡¢°ñ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉôÊ¸·Ý³Ø²ÊÂ´¶È¡£2015Ç¯¡¢¡Ø²°¾å¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¥Î¡¼¥Ä¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤ÇÂè22²ó¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¡¢¡Ø¥Ò¥È¥ê¥³¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÂè16²ó¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¾®Àâ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Â¾¤ÎÃø½ñ¤Ë¡Ö¥¿¥¹¥¥á¥·¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡¢¡ÖÅ¾¿¦¤ÎËâ²¦ÍÍ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¡¢¡Ø¶¥Êâ²¦¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¡Ø²À²¤¯¤ó¤ÎÎÞ¤ò»¦¤·¤Æ¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÅ·ºÍË¾±ó¶À¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://nukaga-mio.work/
¡½¡½ ³Û²ì¤µ¤ó¤ÏÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¹ÖºÂ¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Î½ñ¤Êý¤Î¥³¥Ä¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Äï¤µ¤ó¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡»ä¤Ë¤ÏÄï¤¬3¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ²¼¤Î¡¢15ºÐÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Äï¤¬ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿Æ¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¡¢»ä¤Ï¤¹¤Ç¤Ëºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÅìµþ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Î½ñ¤Êý¤Î¥³¥Ä¤òA4ÍÑ»æ2¡¢3Ëç¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤Æ½ñ¤¤Ê¡ª¤ÈÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²æ¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ë¼ê¤³¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î»þ´ü¤Ë²¿ÅÙ¤«SNS¤Ë¾å¤²¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ë½ñÅ¹¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¤·¤ÆÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²÷Âú¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢SNS¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿²èÁü¤ò°õºþ¤·¤Æ¡¢¤¯¤ë¤¯¤ë¤Þ¤È¤á¤ÆÎØ¥´¥à¤Ç»ß¤á¤¿¤â¤Î¤ò½ñÅ¹¤µ¤ó¤ÇÇÛ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿Ê¸éº½Õ½©¤ÎÃ´Åö¤«¤é¡¢ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Î½ñ¤Êý¹ÖºÂ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ ¹ÖºÂ¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÅÅ»Ò½ñÀÒ¡ØÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤ò¶ì¤·¤Þ¤º¤Ë½ñ¤¯¡Ù¡ÊÊ¸½Õe-Books¡Ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£²ó²þ¤á¤ÆÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼¹É®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡²¿Ç¯¤«Á°¤«¤é¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¡¢ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¾®Àâ¤È¥Ï¥¦¥Ä¡¼ËÜ¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤ò½ñ¤±¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËèÇ¯²Æ¤¬Íè¤ë¤¿¤Ó¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ½é¤Ë¤ä¤Ã¤¿¼Ô¾¡¤Á¤Ê´ë²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤È¡£»ä¼«¿È¤¤¤í¤¤¤í¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Î¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤Æ½ñ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ »ùÆ¸½ñ¤Ï2023Ç¯¤Î¡Ø¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤È¥½¥×¥é¥Î¡Ù¡Ê´äºê½ñÅ¹¡Ë°ÊÍè2ºîÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Î»Ò¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¡ØÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ï¡¢¾®³Ø¹»Ãæ³ØÇ¯¤«¹â³ØÇ¯¤°¤é¤¤¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ë¼ê¤³¤º¤ê»Ï¤á¤ëÇ¯º¢¤Ç¤¹¤·¡¢¥²¡¼¥à¤äÆ°²è¤Ê¤É³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢ÆÉ½ñ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡ØÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤è¤ê
¡½¡½ ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²òÀÏ¥Ä¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÂ°À¤Î¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¸¡º÷¥ï¡¼¥É¤Ç¥µ¥¤¥È¤òË¬¤ì¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËèÇ¯²ÆµÙ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ëº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Î®Æþ¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö»ä¤ÎÃø½ñ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¡ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¡¡ÎãÊ¸¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¿¥¹¥¥á¥·¡¡ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¡¡ÎãÊ¸¡×¤È¤«¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤È¥½¥×¥é¥Î¡¡ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¡¡¤ª¼êËÜ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¸«¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤ª¼êËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ãæ¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ´Ý¼Ì¤·¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¤É¤¦½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡¡»ä¤â¿·Æþ¼Ò°÷»þÂå¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÁ÷¤ë¥á¡¼¥ë¤¬ÆÃ¼ì¤ÊÆâÍÆ¤Î¤È¤¤Ï¡¢Google¤Ç¡Ö¼è°úÀè¡¡¤ª²ù¤ä¤ß¡¡¥á¡¼¥ë¡¡ÎãÊ¸¡×¤Ê¤É¤È¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¼è°ú¥á¡¼¥ë¤â¾å»Ê¤¬½ñ¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¤ò»²¹Í¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼êËÜ¤Ê¤·¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê½ñ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½ñ¤Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¹½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¯ºîÊ¸¡×
¡½¡½ ¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¦±É¿Í¡¢Í§Ã£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î´Ø·¸¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í¥°á¡¢ËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò³Ð¤¨¤ë¸×ÂÀÏº¡¢Æñ´ØÃæ³Ø¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊÙ¶¯Ãæ¤Îñ¥Í¤¤Ê¤É¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î»Ò¤â¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥Ä¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¥Ï¥¦¥Ä¡¼ËÜ¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÆÉ¤ßÊª¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇº¤ß¤ò¤¤¤«¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¡¢ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤ò»È¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤É¤³¤í¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶¶ø¤Î»Ò¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶µ¼¼¤òÇÁ¤±¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦»Ò¤¤¤ë¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦µ÷Î¥´¶¤Î»Ò¡£º£¤Î¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤è¤ê
¡½¡½ Ãæ³ØÀ¸¤Î¥Õ¥ß¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ã¤Æ¤µ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¯ºîÊ¸¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ³Û²ì¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Äº¢¤«¤é¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î¤È¤¡¢»ä¤ÎÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤òÀèÀ¸¤¬Åººï¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤È»ä¤¬½ñ¤¤¤¿´¶ÁÛÊ¸¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤Î´¶ÁÛ¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤ÎÆâÍÆ¤ò½é¤á¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤³¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ÀèÀ¸¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¤°¤Ã¤Èºï¤Ã¤Æ¡¢½ñ¤½Ð¤·¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¥á¥¤¥ó¤Î´¶ÁÛÊ¸¤È¤·¤Æ½ñ¤Ä¾¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÆþÁª¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È½ñ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤³¤Î¤È¤¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ ¤¢¤é¤¹¤¸¤ÇÊ¸»ú¿ô¤ò²Ô¤²¤Ð³Ú¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬¤½¤â¤½¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜ¤ò°ìºýÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò400»ú¤È¤«800»ú¤ËÍ×Ìó¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¹Ô°Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´ÂÎ¤ÎÊ¸°Õ¤òÂª¤¨¤Æ¡¢¾Ê¤¯¤Ù¤¤È¤³¤í¤È¾Ê¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¸µ¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤ÆÀ¤é¤ì¤ë·ëÏÀ¤È¡¢Í×Ìó¤·¤¿¤â¤Î¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë·ëÏÀ¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Î¾®ÏÀÊ¸ÂÐºö¤È¤«¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¯Êý¤¬¡¢ÃÇÁ³³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦
¡½¡½ ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤ò½ñ¤¯Á°¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎËÜ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¡×¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾ìÌÌ¡×¡Ö¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡×¤Ê¤É¤ò½ñ¤¹þ¤à¡ÈÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤ª½õ¤±¥·¡¼¥È¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤êËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª½õ¤±¥·¡¼¥È¤Ï¤¢¤ê¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ª½õ¤±¥·¡¼¥È¤òÅÏ¤·¤¿¤À¤±¤ÇºîÊ¸»ØÆ³¤ò½ª¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÀµÄ¾¤Þ¤º¤¤¤è¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÜÅö¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¶µ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÎÆþÁªºîÉÊ¤ò¤ª¼êËÜ¤È¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÆü¡¹¤ÎÂÎ¸³¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÊª¸ì¤ÎÃæ¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Âæ»ì¤äÊ¸¾Ï¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤È·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤ÈÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¡¢¤ÈÆþÁªºîÉÊ¤òÎã¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡ØÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬½ñ¤¤¤¿ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤òºÜ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤È»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤è¤ê
¡½¡½ Âè5ÏÃ¤Î¡Ö´¶ÁÛÊ¸¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»þ´Ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¥»¥é¥Ô¡¼¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤ÏºîÊ¸¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿ºîÊ¸100ËÜ¶á¤¯¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢Ì´¤é¤·¤¤³¤È¤ò¤µ¤é¤µ¤é¤Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä®¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤ÊÊ¸¾Ï¤ÇÄù¤á¤¿ºîÊ¸¤È¡¢¤½¤³¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ½ñ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦ºîÊ¸¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¾å°Ì¤Ë»Ä¤ëºîÊ¸¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¤·¤Ã¤«¤êÂÐÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¸¾Ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤â¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤¦ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö¤³¤ÎÂæ»ì¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼¤½¤ÎÂæ»ì¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¼«Ê¬¼«¿È¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Î±üÄì¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ ¤É¤¦ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¸À¸ì²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£½Ð¤É¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð³Ø¹»À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÍ§Ã£¤¬¥à¥«¤Ä¤¯¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥à¥«¤Ä¤¯¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·âÅª¤Ê´¶¾ð¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤Î»Ò¤¬¥à¥«¤Ä¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¼«Ìä¼«Åú¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï»ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·Ú¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ËË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë²×Î©¤Á¤ò¤¢¤Î»Ò¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡Ö»ä¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÃ¯¤«¤ËÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤òÎã¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤«¡¢Èá¤·¤¤¡¢¥à¥«¤Ä¤¯¡¢¤Ä¤é¤¤¤Ê¤É¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤¬¤É¤³¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ØÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤è¤êÆÉ½ñ¤âÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤â¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ë
¡½¡½ ¤³¤Î»þ´ü¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ë¼ê¤³¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¼êÅÏ¤¹¤³¤È¤ÎÂ¾¤Ë¡¢²¿¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¿Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬´¶ÁÛÊ¸¤ò½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¤ò¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ä¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÀè¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¿Æ¤¬Àè¤ËÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤È»Ò¤É¤â¤¬ÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÆÉ¤à¤ÈÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÅÔÅÙ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤ò½ñ¤¯ÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¿Æ¤¬ÆâÍÆ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤³¤¦»×¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Î»Ò¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î´¶ÁÛ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÎºÇ½é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÇÁ´Á³°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½¡ØÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤³¤ÎËÜ¤Î1¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤«¤éºÇ¸å¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡£ÆÉ½ñ¤âÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÉ½ñ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¾°¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¡¢»ÑÀª¤òÀµ¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ë¤ä¤í¤¦¤è¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ËÜ¤Ï·è¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ßÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÆÉ¤ó¤À¾å¤Ç¼«Ê¬¤Î¿´¤¬À®Ä¹¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÆÉ¤á¤Ð¡¢ÆÉ½ñ¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤âµ¤Éé¤ï¤º¤Ë½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡ØÅ·ºÍË¾±ó¶À¡Ù
¡½¡½ 2015Ç¯¤Ë¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¤È¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¾®Àâ¾Þ¤ÎW¼õ¾Þ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤ì¤¿³Û²ì¤µ¤ó¡£10¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡ØÅ·ºÍË¾±ó¶À¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ï¡¢Å·ºÍÃæ³ØÀ¸´ý»Î¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¢º£¤ò¤È¤¤á¤¯Çä¤ì¤Ã»Ò¾®Àâ²È¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤ÎÅ·ºÍ¤È¤½¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿Ï¢ºîÃ»ÊÔ½¸¤Ç¤¹¡£¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÅ·ºÍË¾±ó¶À¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë
¡¡ÁÀ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÄ½Õ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢²»³Ú¡¢»Å»ö¤Ê¤É¡¢»ä¤¬10Ç¯´Ö¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿Í×ÁÇ¤¬Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤¿Ã»ÊÔ½¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä²»³Ú¤òÂêºà¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¡ÖÅ·ºÍ¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¿Í¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤¨¤Æ¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò¼çÂê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·Âç·¶ºÀ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½¸ÂçÀ®¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÅ·ºÍ¡×¤Ã¤Æ¡¢ÅþÄìÆÏ¤«¤Ê¤¤µ±¤«¤·¤¤²¿¤«¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í´Ö¤¬¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÄü¤á¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤â²¿¤«¤·¤é¤ÎÅ·ºÍ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤ÈÀÚ¼Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Å·ºÍ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãê¾ÝÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¡ÖÅ·ºÍ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿Í¤È¿Í¤È¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£