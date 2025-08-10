子どものために庭に「ビニールプール」を設置！“水道代”と“市営プール”、どちらが安く済む？

庭にビニールプールを設置すると水道代はいくら？

家庭用ビニールプールは、直径や深さによって必要な水の量が大きく変わります。目安は次の表1のです（上下水道込み全国平均単価0.25～0.3円/Lで計算）。

【表1】

サイズ例 水量 水道代目安（1回分） 2Lペットボトル換算 小型（直径1.5m） 約500L 約125～150円 2Lペット×250本 中型（2m） 約1500L 約375～450円 2Lペット×750本 大型（直径3ｍ） 約3000L 約750～900円 2L×1500本

※筆者作成

水は衛生面から数日に1度入れ替える家庭が多いですが、循環ポンプや塩素剤を使えば1週間ほど使いまわすこともできます。仮に週2回入れ替えた場合、大型プールで月3000円程度が目安です。

毎日すべて入れ替えると1ヶ月で2万円を超える場合もありますが、ほとんどの家庭では数千円～1万円未満に収まるケースが多いです。



持費や手間も忘れずに計算しよう

庭プールは水道代だけでは済みません。実際に使ってみると、次のような費用や手間も発生します。



・塩素剤などの消毒用品

500～1000円／月（家庭用の塩素消毒剤で十分対応可能です）

・電気代（循環ポンプ使用時）

小型ポンプは1ヶ月20～60円程度、大型や複数台の使用で200～500円ほどになる場合もあります

・備品（カバー、排水ポンプなど）

初期費用3000～1万円ほど



さらに、設置・片付け・給排水に1～2時間かかる場合もあります。炎天下での作業や水の管理は意外と重労働なので、「手軽に遊べる」かどうかは家庭の労力次第ともいえます。



市営プールを利用した場合の費用と特徴

市民プールは料金がとてもリーズナブルで、一般料金は500円未満、未就学児は無料です。表2でさいたま市の野外市民プールを例に料金を見てみましょう。なお、ロッカー利用時は1人1回50円が別途かかります。

【表2】

施設名 一般料金 児童生徒 備考 大和田公園 440円 220円 広めのプール・流水プールあり 原山 440円 220円 流水・スライダー・25mプール・幼児プールあり 下落合 320円 100円 コンパクトで穴場、駅近 三橋 230円 110円 小型ながら流れるプール、ファミリー向け

※筆者作成

例えば、小学生2人＋大人1人で原山や大和田公園プールを利用した場合、合計880円（ロッカー利用時は最大1030円）程度、三橋なら最大500円程度です。いずれも更衣室・監視員・売店が完備され、衛生管理や安全面は施設に任せられます。



費用と手間、楽しさで選び方は変わる

最後に、条件別のおすすめを整理します。



・少人数・短時間・高頻度で遊びたい

→庭プールがコスパ◎。回数が多いほど1回あたりの費用は割安に。

・たまに行く・広さやアトラクション重視

→市営プールがおすすめ。準備・片付けゼロで親もラク。

・衛生・安全性を優先

→ 市営プール。監視員や清掃管理があり安心。



庭プールは「いつでも遊べる自由」、市営プールは「低価格で非日常を楽しめる」のが魅力です。予算だけでなく、夏の過ごし方や家族のライフスタイルに合わせて、今年の水遊び計画を立ててみてください。きっと子どもにとって最高の夏の思い出になります。



出典

さいたま市 プール

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー