【仮面ライダーガヴ】浴衣女子を満喫！ TTFCで『Girl’s Summer Vacation』配信
『仮面ライダーガヴ』を彩る女子キャストたちが出演する女子会企画『Girls Vacation』の夏バージョン「♯1」が本日8月10日（日）9時30分よりTTFC会員見放題配信開始。本編とは完全に真逆の ”チル” なひとときをお届け。
＞＞＞『Girls Summer Vacation』の場面カットをチェック！（写真12点）
毎週日曜午前9時よりテレビ朝日系にて放送中の『仮面ライダーガヴ』と連動して、東映特撮ファンクラブ（TTFC）では様々なオリジナルコンテンツを配信している。
本日8月10日（日）9時30分からは、『Girls Summer Vacation』を配信。TTFCの大人気コンテンツ、『仮面ライダーガヴ』を彩る女子キャストたちが出演する女子会企画『Girls Vacation』の夏バージョン。「グロッタ・ストマック」役の千歳まち、「シータ・ストマック」役の川粼帆々花、「リゼル・ジャルダック」役の鎌田英怜奈が、テレビシリーズ本編では決して見ることが出来ないステキな浴衣で出演する。
「ガールズサマートーク」コーナーでは ”千本引き” でトークテーマを決定。『仮面ライダーガヴ』のこと、夏の思い出などなど、それぞれの意外な一面や、知られざる秘話を披露する。
「おまつりサマーゲーム」コーナーでは、おもちゃのゴチゾウを使った ”夏祭りらしいゲーム” 「ゴチゾウすくい」をプレイ。千歳まちが思わずグロッタに！？ 鎌田英怜奈はスタッフに苦言！？ 川粼帆々花が本気モードに！？
そして、8月17日（日）の9時30分より配信となる#2でも、引き続き「ガールズサマートーク」コーナーと「おまつりサマーゲーム」コーナーで盛り上がる。新しいトークテーマで楽しくおしゃべりはもちろん、新ゲーム「ゴチゾウ輪投げ」で大波乱が巻き起こる！？ お楽しみに！
最終回に向けて白熱しまくっている本編とは完全に真逆の ”チル” なひとときをお楽しみ頂ける、そして夏祭り気分が満喫できる『Girls Summer Vacation』は、本日8月10日（日）の9時30分より「#1」を、8月17日（日）の9時30分より「#2」をTTFC会員見放題配信。2週連続でお届け。お見逃しなく。
（C）東映特撮ファンクラブ
