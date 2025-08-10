¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û»³²¼ÈþÌ´Í¤¬¼ó°ÌÉâ¾å¡¡Á°È¾9¥Û¡¼¥ë¤Ç4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÎÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ËÌ³¤Æ»meiji¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯8·î10Æü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¡»¥ËÚ¹ñºÝCCÅç¾¾C¡á6624¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°½µAIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê24¡á²Ö²¦¡Ë¤¬Á°È¾9¥Û¡¼¥ë¤ò4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î32¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡5ÂÇº¹¤Î15°Ì¤«¤é½Ð¤¿»³²¼¤Ï4ÈÖ¤Ç2¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÀè¹Ô¤µ¤»¡¢¥Ñ¡¼3¤Î7ÈÖ¤Ï1¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¡¢8ÈÖ¤Ï30¥»¥ó¥Á¡¢9ÈÖ¤Ï3¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¿¹ÅÄÍÚ¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¡¡