µÕÁö¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¡¢6¿ÍÈÂÁ÷¡¡ÏÂ²Î»³¤ÎºåÏÂÆ»¡¢Á´°÷°Õ¼±¤¢¤ê
¡¡10Æü¸áÁ°6»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÏÂ²Î»³»Ô¤ÎºåÏÂ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¡¢µÕÁö¤·¤¿¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ö2Âæ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â2¿Í¤ò´Þ¤àÃË½÷·×6¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Á´°÷°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡ÏÂ²Î»³¸©·Ù¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê¥«¡¼¥Ö¤Ç¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¡£¼Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂçÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÕÁö¤·¤¿¤Î¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ç¡¢50Âå¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤â¤¦°ìÊý¤Î¼Ö¤Ï¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤Ç¡¢30Âå¤ÎÃË½÷¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇºåÏÂÆ»²¼¤êÀþ¤Ï°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£