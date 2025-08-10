今に見てろ…〈年収320万円〉〈貯金300万円〉59歳非正規社員、兄が言い放った「俺たちに迷惑をかけるな」に怒り。一発逆転を夢見るも「通帳残高50万円」に転落の甘くない現実

「年をとっても、これまでどおり節約をすれば、どうにか暮らしていけるだろう」と楽観的に考えていても、いざ老後が目前に迫ると、急に現実が襲いかかり不安になるものです。今回は、老後不安の焦燥感から甘い話にすがってしまった男性の事例を通して、一発逆転に賭けるリスクについてご紹介します。

兄のひと言に怒りも「老後、本当に大丈夫か？」押し寄せる不安

池田義男さん（仮名・59歳）は、非正規社員として倉庫で働き、年収は320万円程度。貯金は300万円、65歳で受け取る予定の年金は月9万円です。

勉強嫌いで、高校を卒業後すぐに就職。しかし仕事は長続きせず、いろいろな現場を転々として、今の暮らしにたどり着きました。

そんな池田さんには3つ上の兄がいます。兄は大学を卒業後に公務員として働き、子どもにも恵まれ、生活ぶりは池田さんとはまったく違いました。

お互い、学校を卒業してからは顔を合わせるのはお正月だけ。ですが、父と母が立て続けに亡くなり、兄弟をぎりぎりつないでいた「実家」という場もなくなりました。

半年前、母の葬儀の際に兄から告げられた言葉を、池田さんは引きずっていました。

「お前、好きに生きてきたのはいいけれど、老後は大丈夫なのか？ 間違っても俺やうちの子に迷惑をかけないでくれよ」

池田さんは、若い頃にはお金を貯めてアジア方面へ長期のバックパッカー旅行を楽しんだこともありました。真面目一筋、転職すら一度も経験がない兄から見れば、池田さんは1つの仕事に縛られることなく、自由気ままに生きてきたように見えたのかもしれません。

実際、池田さん自身、普通の生活に大きな憧れはありませんでした。同年代の知人が「子どもの学費が」「住宅ローンが」とこぼしているのを聞くたび、自分には関係ない。そんな負担を抱えなくてよかったと安堵していたぐらいです。



昔から節約生活には慣れています。月4万円台の家賃で、贅沢をしなければ年金でなんとかやっていけるだろう。そう思っていました。



もちろん、甥っ子や姪っ子に迷惑をかけるつもりは微塵もありませんでした。ですが、貯金はなんとか貯めた300万円。冷静に考えて、本当にそれで長い老後を乗り越えられるのか。

兄の言葉に怒りを覚えながらも、現実への不安が一気に押し寄せてきました。

SNSで目にした「一発逆転」に期待

モヤモヤを抱えていたある日、田中さんはSNSである投稿に目を留めました。

「50代から資産1,000万円を達成した方法、教えます」

「元手10万円で月30万円の配当が得られる、裏ワザあります」

投稿者のプロフィール写真は、スーツ姿の男性。興味を引かれ、リンクを開くと、無料のオンラインセミナーへの案内が表示されていました。「聞くだけならタダだから」と、軽い気持ちで申し込みました。

オンラインセミナーでは、講師が流暢に語ります。

『年金だけに頼っていたら、老後は破綻します。ですが、ある手法を使えば、誰でも資産を作れます。私たちのコミュニティには、60代・70代も多く参加していますよ』



自分と同じ、あるいはそれ以上に見える男女が画面に登場し、「資産が倍になった」「老後の不安がなくなった」と笑顔でコメント。

お金のことには疎く、投資など全然わからない池田さん。それでも、「やるかやらないかで老後が変わる」「お金を預けてくれれば、こちらで責任をもって運用する」との言葉に背中を押されました。これで一発逆転できると思ったのです。



最初は30万円。次に「運用効率が上がるから」と追加で50万円。さらに「原資が多ければもっと増える」と100万円……。最終的に300万円の貯金から250万円を送金しました。

「今に見てろよ」



誰にも頼らず、老後を暮らしていくから──。そう思った矢先でした。いつもの投資アプリにアクセスできなくなったのです。ログイン画面が消え、運営元とLINEで連絡が取れなくなりました。

エラーかと思いながら問い合わせの電話をかけると、番号は存在しません。運営会社の住所を調べると、そこはレンタルオフィスでした。



ようやく詐欺だと気づいたときには、すべてが手遅れだったのです。

警察に相談しましたが、返ってきたのは冷ややかな現実。SNSに証拠が残っていても、海外の口座に送金されている場合はまず戻ってこないといいます。

手元には50万円まで残高が減った通帳。池田さんは絶望に襲われました。

お金を失った池田さんに残された「大切なもの」

仕事は続けているため、当面の生活には困りません。ですが、失ったお金のことを考えては暗澹たる気持ちで暮らす毎日でした。

しかし年末に、兄から「1月2日、うちで食事をしよう」という誘いが。兄の家に赴いた田中さんは、どうしても普通に振舞うことができません。異変を察した兄から「何かあったのか」と尋ねられると、田中さんはすべてを打ち明けました。罵倒されたとしても、隠していても仕方ないと思ったのです。

静かに話を聞き終えた兄からの言葉は、意外なものでした。

「きちんと話してくれてよかった。親からお前のことは頼まれていた。あの時は言い過ぎたし、それで詐欺に遭ったのなら俺にも多少の責任があるかもしれない。悪かった……」

家族のありがたみをここまで感じたことはなかったという池田さん。涙をこらえつつ、兄やその家族に迷惑をかけないよう節約に努め、できるだけ長く働くことを心に決めたといいます。

甘い話ほど高くつく

警視庁が今年5月に発表したデータによれば、2024年のSNS型投資詐欺の認知件数は6,413件。被害額は871.1億円にのぼり、特に被害額は前年の3倍に増えています。

老後不安に付け込んだ詐欺は、巧妙さを増しています。SNSやYouTube、無料セミナーなど、見た目は真面目に作られているため、経験の浅い人ほど騙されやすくなっています。



情報に触れること自体は悪くありません。ですが、知識もないまま一発逆転を狙えば、搾取されるのが現実です。また、詐欺に遭うのはお金持ちとは限りません。池田さんのように、金銭的余裕がない人からも、詐欺師は容赦なく、根こそぎ奪っていきます。





老後の備えに近道はありません。甘い言葉の裏には、高すぎる代償が待っていることを、決して忘れてはいけません。

出所：令和6年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について（確定値版）​