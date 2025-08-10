「全国高校野球選手権・１回戦、県岐阜商（雨天中止）日大山形」（１０日、甲子園球場）

大会第６日に予定されていた４試合は、雨天のため前日に中止が決まった。試合は１１日に順延して行われる。

甲子園入りから約１０日。県岐阜商ナインは、はやる気持ちを抑えきれないように甲子園の室内練習場でバットを振った。藤井潤作監督（５３）は「今日、バッティングを見ても良く振れている。早くやりたいのが本音だと思う」と心境を推察した。

相手の日大山形については「単打で連打というイメージの攻撃と、２枚のエース。どう攻略していくか。打線は、捕手の阿部君と４番打者を抑えないと勢いに乗られる」と分析し、「理想は５−２くらいで勝利をもぎ取りたい」と話した。

夏の甲子園での勝利は、４強入りした２００９年以来遠ざかっている。勝てば夏通算４０勝。「何とかまず１勝をしっかりもぎ取りたい」と力を込めた。

河崎広貴主将（３年）は「（順延が決まり）次にもう一度合わせて頑張ろうとチームで言っていた」と話した。１１日も雨天予報だが「練習試合でも悪天候でやってきたので慣れている。自分たちの野球をしたい」と、平常心を強調した。