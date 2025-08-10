emmi×KEENのサステナブルな新作♡都会も旅も心地よく

人気レディースブランド「emmi（エミ）」と、アウトドア・フットウェアブランド「KEEN（キーン）」が手を組み、環境にやさしい素材を使ったサステナブルなコレクションが登場！着回し力抜群のアパレル、実用性の高いバッグ、そして別注デザインのシューズまで、都会でもアウトドアでも活躍するアイテムが勢揃い。先行発売は7月31日(木)、全国店舗では8月7日(木)より発売開始です♪

リサイクル素材で仕立てた万能アパレル

EMMI RECYCLED NYLON UTILITY LIGHT JACKET（22,000円）は、リサイクルナイロン素材を使用した軽やかなジャケット。

フードの出し入れやウエストの調整も可能で、パッカブル仕様だから旅行やアウトドアでも活躍します。カラーはGRYとBLK、サイズはMのワンサイズ展開。

また、EMMI HARVEST SWEAT MULTIWAY SKIRT（13,200円）は、廃棄されるはずだった食用牡蠣の殻とリサイクルP.E.T.を組み合わせた素材“HARVEST”を採用。

ムラ感ある風合いとスリットが魅力のスカートで、後ろのファスナーでスリットの深さも調整可能。カラーはBRWとBLK、サイズはSとMの2サイズです。

機能性とデザインを兼ね備えた小物

バッグ派にも注目のEMMI RECYCLED NYLON PACKABLE HIP BAG（7,150円）は、ストラップの収納やカラビナ付きの仕様など、アウトドアでの利便性にこだわった設計。

リサイクルナイロン素材を使用し、パッカブル仕様でコンパクトに持ち運べます。カラーはGRYとBLKの2色展開です。

シューズはKEENの人気モデル「JASPER ZIONIC」（20,900円）をベースに、emmi別注仕様で登場。

アッパーには環境に配慮したプレミアムレザーを採用。防滑性・耐久性に優れ、スムーズな着脱が可能なコード仕様がポイントです。サイズ展開は22.5～26cm。

emmi×KEENの魅力を着こなして

今回のコラボレーションでは、在原みゆ紀さんをモデルに迎え、都市でのデイリーからアウトドア、旅先でのスタイルまでを提案。

ナチュラルで洗練された空気感と、環境への思いやりが詰まったラインアップは、ファッションとしての魅力とともにサステナブルな選択肢を広げてくれます。

毎日に寄り添うエシカルスタイルを

ファッションの楽しさと地球へのやさしさが共存するemmi×KEENのコラボコレクション。

アパレル、バッグ、シューズすべてにサステナブルな工夫が込められています。都会でもアウトドアでも、エシカルに自分らしいスタイルを楽しめる新作たちをぜひチェックしてみてください♡