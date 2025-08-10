岩井姉妹との写真が話題！有村智恵が「念願だった」ことは…

プロゴルファーの有村智恵が自身のInstagramを更新し、岩井明愛・岩井千怜の「岩井ツインズ」と双子の息子たちとの4ショットを公開しました。

「念願の…」有村智恵が岩井姉妹にエール

有村プロは「念願のダブルtwins」「写真撮ってくれてありがとう💕」とコメントして、子どもたちとの写真を披露。さらに2022年シーズンの「大王製紙エリエールレディス」での思い出を振り返りました。

有村プロは「2022年シーズン、最後の試合」「シードを取れなかったらもう来年はツアーから離れようと心に決めていた」とコメント。結果、有村プロは1打足りず予選落ちとなり、2018年から守り続けてきたシード権を喪失。予選ラウンドで同組だった岩井明愛プロには「来年ツアーから離れることと最後に良いプレーを見せてくれてありがとう」と伝えたことを明かしています。

その後、有村プロは妊活のためオフを宣言し、2024年には双子の男児を出産。かつてはツアーを離れることへの不安や寂しさでいっぱいだったと振り返りながらも「こんなに幸せな光景が待っているんだとあの時の私に伝えたい！」と、現在の充実した日々をつづりました。

最後に「2人のアメリカでの活躍を心から応援してます」と、米国女子ツアーに本格参戦している岩井ツインズにエールを送り、投稿を締めくくった有村プロ。この投稿にファンからは「素敵な写真すぎてうるうるします」「子育て頑張ってくださいね」「双子くんの健やかな成長をお祈りしています」などのコメントが寄せられました。

