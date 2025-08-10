¥Ð¥ê¥¥ã¥ê½÷À¤¬Ž¢98ÅÀ¤ÎÉ×Ž£¤È·ëº§¤¹¤ë¤Þ¤Ç
¡ã¤¤¤Ä¤«ÂçµÜ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¡¢¡ÖÈÕº§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤ò°»¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅìµþ¥¿¥é¥ì¥ÐÌ¼¡×¤òÊÜ¤È¤·¤Æ°¦ÆÉ¤·¡¢¼«¸Ê¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æº§³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ2¿Í¤¤ê¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¡¼¥É¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤ÀÉ×ÉØÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È·ëº§¤ÏÀ®¸ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¿½¤·¹þ¤â¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ä
35ºÐ°Ê¾å¤Ç·ëº§¤·¤¿ÃË½÷¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯ËÜÏ¢ºÜ¤Î½Ð±é¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯2·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
1Ç¯¤Û¤É¤¬²á¤®¤¿º£Ç¯3·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢
¡ã¤´°ÍÍê¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤¿¤À¤¤¤ÞÂèÆó»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Ç¤·¤Æ¡¢4·î15Æü¤Ë·×²èÌµÄËÊ¬ÊÚÍ½Äê¡¢20Æü¤ËÂà±¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£
»º¸å1¥«·î¤Ï³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢»º¸å1¥«·î¤Ï¤Þ¤È¤â¤ËÆ¬¤¬²ó¤é¤º¤¦¤Þ¤¯¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢5·î²¼½Ü°Ê¹ß¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡ä
¤ÈÃúÇ«¤ÊÂ¨¥ì¥¹¡£Á÷¤ê¼ç¤Î²¬ÅÄ²ÆÈþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢40ºÐ¡Ë¤Î¸¤µ¤È¼Â¹ÔÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸ÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ð¥ê¥¥ã¥ê½÷À¤¬33ºÐ¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È
¼èºà¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ï6·î¾å½Ü¤À¤Ã¤¿¡£²ÆÈþ¤µ¤ó¤¬»ØÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÅÔÆâË¿½ê¤Î±ØÁ°¤Ë¤¢¤ëÏÂ¿©Å¹¤Î¸Ä¼¼¤òÍ½Ìó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢É×¤ÎÃÒÌé¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢44ºÐ¡Ë¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼¡½÷¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¾®ÊÁ¤À¤¬Àª¤¤¤è¤¯ÏÃ¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î²ÆÈþ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢ºÙ¿È¤Ç¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤¬ÎÉ¤¯»÷¹ç¤¦ÃÒÌé¤µ¤ó¤ÏÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¡£¤É¤³¤«»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤«¤é»¡¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¹â¹»»þÂå¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥â¥Æ¤Ê¤¯¤Æ·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø»þÂå¤ÈÂç³Ø±¡»þÂå¤ËÈà»á¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â1Ç¯¤°¤é¤¤¤·¤«Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£·ëº§¤è¤ê¤âÁá¤¯»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
²ÆÈþ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤Î¿¦¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æñ´Ø¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»ñ³Ê»î¸³¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸½ºß¤Î¶Ð¤áÀè¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬30ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£ÃÙ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÈÔ²ó¤¹¤ë¤Ù¤¯¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï³Ú¤·¤¯É¬»à¤ËÆ¯¤¡¢33ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤«¤é¤âÃ¯¤«¤È¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Íßµá¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Å»ö¾ì¤Ç¤â¤è¤¯ÏÃ¤¹»ä¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é·ëº§¤«¡ª¤È»×¤¤»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤¹¤°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤ÏÌó30¿Í¤ÎÆ±´ü¤¿¤Á¡£·ø¤á¤Î¶È³¦¤ÎÂçÁÈ¿¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¤À¤È²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤·¤¿¡£
¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Æµá¤á¤Þ¤»¤ó¡£»ä´ð½à¤Ç70ÅÀ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤Þ¤¹¡£Æ±´ü¤Ë¤Ï³ºÅö¼Ô¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ÆÃË½÷´Ø·¸¤Ë¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¹¥¤¤Ê²ÆÈþ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÊ¹¤¾å¼ê¤Ç³Ú¤·¤¯ÏÃ¤»¤ë¿Í¡×¤¬½ÅÍ×¤Ê´ð½à¤À¤Ã¤¿¡£À¿¼Â¤ÇÆ¯¤¼Ô¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤É¡¢¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È²ÆÈþ¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤Ê¸Ì®¤Ë¤¢¤¨¤ÆÆñ¤·¤¤É½¸½¤ò»È¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤Ï¥¥ç¥È¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
³¹¥³¥ó¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¡ÖÅö¤¿¤ê¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿
Æ±´ü¤Î´ûº§ÃËÀ¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë³¹¥³¥ó¡£¤¿¤À¤·¡¢³¹¤â¤·¤¯¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤òÁª¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö³¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯ÎðÁØ¤ä¿¦¶È¤Ê¤É¤¬¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1²óÌÜ¤Ï¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤ò¸«³Ø¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÒÌé¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2²óÌÜ¤Ë»²²Ã¤·¤¿½ÂÃ«¤Î½ñÅ¹¤Ç¤Î³¹¥³¥ó¤Ç¤¹¡×
½ÂÃ«¤Ê¤Î¤Ç20Âå¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÒÌé¤µ¤ó¤ÏÆ±Ç¯Âå¤Î´¶¤¸¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤«¤µ¤ºÏÃ¤·¤«¤±¤¿²ÆÈþ¤µ¤ó¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤ËÆùÂÎÏ«Æ¯·Ï¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¤½¤ì¤¬´ü¤»¤º¤·¤ÆÃÒÌé¤µ¤ó¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¼ÍÈ´¤¤¤¿¡£²ÆÈþ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯Âç³Ø±¡Â´¤ÎÃÒÌé¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¶È³¦¤Î´ë¶È¤ÇIT·Ï¤Î¸¦µæ¿¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£ÃÒÌé¤µ¤ó¤Ï´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤¿¤³¤È¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï°ã¤¦¤Ê¡¢¤¦¤Á¤Î¶È³¦¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë½÷À¤Ê¤é¤Ð¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë±ÔÉÒ¤Ê²ÆÈþ¤µ¤ó¤â¡ÖÅö¤¿¤ê¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤Î¶È³¦¤Ç¼«Á°¤Î¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤Ï¾å¾ì´ë¶È¤ÎÂç¼ê2¼Ò¤·¤«»×¤¤Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£º§³è¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ä·ÐºÑÅª¤Ê°ÂÄê¤â½Å»ë¤·¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±Î½¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤³¤Î³¹¥³¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃÒÌé¤µ¤ó¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë·ëº§Áê¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¡ÖÈà½÷¤È¤«¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸å¤í¸þ¤¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Âç³Ø±¡¤Þ¤Ç¼Â²È¤Î¤¢¤ëËÌ¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃÒÌé¤µ¤ó¤Ï½¢¿¦¤Î¤¿¤á¤Ë¾åµþ¡£2ºÐÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ½÷À¤È¤Î¿¦¾ìÆâÎø°¦¤¬¤³¤¸¤ì¡¢·Ú¤¤¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÃ±¤Ê¤ëÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÍ¥¤·¤¯µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¤ÇÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¯Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤òµá¤á¤Æ¡¢Ä«¤«¤éÊÙ¶¯¤·¤¿¤êÂÎ¤òÃÃ¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤ËÍ¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
¤½¤ÎÀèÇÚ½÷À¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤»Å»ö¹¥¤¤Î²ÆÈþ¤µ¤ó¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤âÁ´¹ñ½ÐÄ¥¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½²ÈÄíÀ¸³è¤Ë¤â¶¨ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò·ëº§Áê¼ê¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£»Å»öºÇÍ¥Àè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃÒÌé¤µ¤ó¤Ï²ÆÈþ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â80ÅÀ°Ê¾å¡ª¡×¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¿´ÇÛÀ¤Ê²ÆÈþ¤µ¤ó¤È¼´¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃÒÌé¤µ¤ó
¡Ö3¥«·î´Ö¤Û¤É¡¢Ëè½µËö¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ææ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤äÈþ½Ñ´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤Ç¤â¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡¡»ä¤Ï¤½¤í¤½¤í·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÇ§¼±¤Ë¥º¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÃÒÌé¤µ¤ó¡£»Å»ö¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤½¤¦¤È¤»¤º¡¢¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤âñ¥ÁÖ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²ÆÈþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤½÷À¡×¤À¤ÈÃÒÌé¤µ¤ó¤Ï¿äÂ¬¡£
¤Ç¤â¡¢Ëè½µ²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤éÆùÂÎ´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¸òºÝÃæ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ÆÈþ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤Ë¶Ã¤¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
º£ÅÙ¤Ï²ÆÈþ¤µ¤ó¤¬¸ÍÏÇ¤¦ÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÃÒÌé¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â²ÆÈþ¤µ¤ó¤Î¿´ÇÛ¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç³Ø±¡Â´¤ÇÂç´ë¶È¤ÎÀµ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë30Âå¸åÈ¾¤ÎÃÒÌé¤µ¤ó¤¬º§³è»Ô¾ì¤Ç¼ûÍ×¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö·ëº§¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£Éâ¤«¤ó¤Àµ¿Ìä¤ÏÊ¹¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤²ÆÈþ¤µ¤ó¡£¡Ö»ä¤Ï¿ÍÀ¸Àß·×¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ëº§¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤ÈÃÒÌé¤µ¤ó¤Ï²ÆÈþ¤µ¤ó¤È¤Ê¤é¤Ð·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¡¢¡ÖµÕ¤Ë¡¢¤¤¤Ä·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
²ÆÈþ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÃÒÌé¤µ¤ó¤ÈËÜÅö¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ç¥¤ËÍî¤Á¤ëÁ°¤ËÁê¼ê¤Î³Ð¸ç¤òÌä¤¦¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö1Ç¯¤°¤é¤¤ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ë¤è¤¯Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¸«¶Ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÃÒÌé¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È²óÅú¡£1Ç¯¸å¤ËÌµ»ö¤Ë·ëº§¤·¤Æ»ÒÊõ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£²ÆÈþ¤µ¤ó¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê¤Î¤Ë¿´ÇÛÀ¤Ç¡¢¼çÂÎÅª¤Ê¤è¤¦¤Ç¼õ¤±¿È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê²°¤À¤±¤É¼´¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃÒÌé¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
·ëº§Áê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢100ÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤
·ëº§¤·¤ÆÌ¼¤¬2¿ÍÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÒÌé¤µ¤ó¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë²ÆÈþ¤µ¤ó¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¿¼¤¤°Â¿´¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉ×¤Ï²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤Î¶òÃÔ¤ä¼å²»¤äÇº¤ß¤â¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¶¦´¶¤·¤¿¾å¤Ç¼Ò²ñ¿Í¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤Î¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤Ç¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ØÉ×¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ÐÂç¾æÉ×¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆüÉ¬¤º¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¡¢¤·¤«¤â²È¤Ëµ¢¤ë¤À¤±¤Ç²ñ¤¨¤ë¡£·ëº§¤Ã¤Æ´ñÀ×¤Ç¤¹¤Í¡×
3ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¹½÷¤Ï¡Ö¼«¸Ê¼çÄ¥¤¬·ã¤·¤¯¤Æµ¤¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤³¤í¤¬²ÆÈþ¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤é¤·¤¤¡£ÃÒÌé¤µ¤ó¤Ë¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤Ç¡¢²ÆÈþ¤µ¤ó¤¬É×¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ö¥À¥á¡Á¡ª¡×¤È°ú¤Î¥¤·¤Ë¤«¤«¤ë¡£²ÆÈþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤È¤¯¤±¤É¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤Í¡£·¯¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤Í¡ª¡×¤ÈÈ¾¤ÐËÜµ¤¤ÇÍ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÒÌé¤µ¤ó¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¥â¥Æ¥â¥Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÃÒÌé¤µ¤ó¤Ï²ÆÈþ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥à¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£²ÆÈþ¤µ¤ó¤Î¡Ö¸À¤¤Êý¤¬¥³¥ï¥¤¡×¤«¤é¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÆýÍÄ»ù¤ËÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦ÁÇºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¡¢²ÆÈþ¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥½¡¼¥¹¤Ï¡©¡¡²Ê³ØÅª¤Êº¬µò¤Ï¡©¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡ÖÀµÏÀ¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×
²ÆÈþ¤µ¤ó¤Ë¤â¸À¤¤Ê¬¤Ï¤¢¤ë¡£ÅÄ¼Ë½Ð¿È¤ÎÃÒÌé¤µ¤ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤Î¤ó¤Ó¤ê¡õ¤¦¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³°¤Ç¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ë²ÙÊª¤òÃÖ¤¤¤Æ¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÃÒÌé¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤â¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î´Ö¤Ë²ÙÊª¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤âÅÅµ¤¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë²ÆÈþ¤µ¤ó¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡£
¡Ö·ëº§Áê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉ×¤ÎÅÀ¿ô¤Ç¤¹¤«¡©¡¡²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢ºÊ¤¬Ê¿Æü4Çñ5Æü¤Ç½ÐÄ¥¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤Ç¤¤ëÎ©ÇÉ¤Ê¥¤¥¯¥á¥ó¡£80ÅÀ¤É¤³¤í¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¦¤Ã¤«¤ê¤µ¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò°ú¤¤¤Æ98ÅÀ¤Ç¤¹¡£100ÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
²ÆÈþ¤µ¤ó¤ËÀÕ¤á¤é¤ì¤¬¤Á¤ÊÃÒÌé¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤«¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÆ±¤¸ÅÀ¿ô¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤³¤¦¤¤¤¦¡ÖÊÖ¤·¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë²ÆÈþ¤µ¤ó¤Ï¹û¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
