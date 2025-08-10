¡ÚÂ®Êó¡ÛµÕÁö¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿ºåÏÂÆ»²¼¤ê¡¦ÀôÆîIC-ÏÂ²Î»³JCT¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬²ò½ü¡¡»ö¸Î¤«¤é2»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê¡¡»°Ï¢µÙ¤ÎÆüÍËÆü¤Ë
£³Ï¢µÙ¤ÎÆüÍËÆü¤Î£±£°ÆüÄ«¡¢ºåÏÂ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î²¼¤ê¤Ç¼Ö¤¬µÕÁö¤·ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇÀôÆî£É£Ã¡ÁÏÂ²Î»³£Ê£Ã£Ô´Ö¤¬£²»þ´Ö¤¢¤Þ¤êÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°£¹»þ¤¹¤®¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£±£°Æü¸áÁ°£¶»þ£´£µÊ¬¤´¤í¡¢Âçºå¤«¤éÇòÉÍÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦ºåÏÂ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î²¼¤ê¡¢ÏÂ²Î»³£Ê£Ã£Ô¤Î¼êÁ°ÉÕ¶á¤Ç¡ÖµÕÁö¤·¤Æ¤¤¿¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤òµÕÁö¤·¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê±¦¥«¡¼¥Ö¤Ç¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤Ö¤Ä¤«¤é¤ì¤¿¼Ö¤Ë¤Ï£³£°Âå¤ÎÉ×ÉØ¤È£·ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¢£µºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î²ÈÂ²¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
£²Âæ¤Î·×£¶¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ºåÏÂÆ»¤Î²¼¤êÀþÀôÆî£É£Ã¤«¤éÏÂ²Î»³£Ê£Ã£Ô¤Î´Ö¤Ï°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤Î¸½¾ì¸¡¾Ú¤ä»ö¸Î¼Ö¤Î°ú¤¾å¤²¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢£²»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê·Ð¤Ã¤¿¸áÁ°£¹»þ£µÊ¬¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£