¤ª¼õ¸³½Î¤Î·î¼Õ¤Ë¶ÃØ³¡ª¤³¤ó¤Ê¶â³ÛÊ§¤¨¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡Ä¡ã¤ª¼õ¸³ÀïÁè 2¡ä¡Ú¥Þ¥ÞÍ§¥È¥é¥Ö¥ë¿Þ´Õ Vol.23¡Û
¢£¤³¤ó¤Ê¶â³Û¡¢¤¦¤Á¤Ç¤ÏÊ§¤¨¤Ê¤¤¡ª
ÁáÂ®¸«³Ø¤ò¿½¤·¹þ¤ßË¬¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È--¶µ¼¼¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¡¢¹ç³Ê¹»¤ÎÌ¾Á°¤¬¥º¥é¥ê¡£
¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¤½¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¤¿¡£¤¦¤Á¤Ç¤Ï¤³¤Î¶â³Û¤ÏÌµÍý¤À¡£
¢£¤³¤³¤Ê¤éÄÌ¤¨¤ë¤«¤â¡©¤è¤µ¤½¤¦¤Ê½Î¤ò¸«¤Ä¤±¡Ä
²¿Æü¤âÌëÃæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¡¢¸ý¥³¥ß¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö¤³¤³¤Ê¤éÄÌ¤¨¤½¤¦¡×¤È»×¤¨¤ë½Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
»ñÎÁ¤Î°õ¾Ý¤â¤¤¤¤¤·¡¢¸«³ØÍ½Ìó¤â¼è¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸«³Ø¤ÎÆü¡£¼õÉÕ¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¸å¤í¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)
ÁáÂ®¸«³Ø¤ò¿½¤·¹þ¤ßË¬¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È--¶µ¼¼¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¡¢¹ç³Ê¹»¤ÎÌ¾Á°¤¬¥º¥é¥ê¡£
¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¤½¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¤¿¡£¤¦¤Á¤Ç¤Ï¤³¤Î¶â³Û¤ÏÌµÍý¤À¡£
¢£¤³¤³¤Ê¤éÄÌ¤¨¤ë¤«¤â¡©¤è¤µ¤½¤¦¤Ê½Î¤ò¸«¤Ä¤±¡Ä
²¿Æü¤âÌëÃæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¡¢¸ý¥³¥ß¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö¤³¤³¤Ê¤éÄÌ¤¨¤½¤¦¡×¤È»×¤¨¤ë½Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
»ñÎÁ¤Î°õ¾Ý¤â¤¤¤¤¤·¡¢¸«³ØÍ½Ìó¤â¼è¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸«³Ø¤ÎÆü¡£¼õÉÕ¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¸å¤í¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¢¨¤³¤ÎÌ¡²è¤ÏÆÉ¼Ô¤Î¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Æ¥¥¹¥ÈÀ©ºî¤Ë°ìÉôÀ¸À®·ÏAI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)