¡¡ÃæÂ¼Äá¾¾¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢£¹·î£±£¸¡¢£±£¹Æü¤ËÅìµþ¡¦ÀõÁð¸ø²ñÆ²¤Ç¼«¼ç¸ø±é¡ÖÄáÌÀ¡Ê¤«¤¯¤á¤¤¡Ë²ñ¡×¡ÊÁ´£³¸ø±é¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡Ö²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡¡¸ÞÃÊÌÜ¡¦Ï»ÃÊÌÜ¡×¤È¡Ö±«¸ð¸Ñ¡×¤ò¾å±é¤¹¤ë¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯°ÊÍè¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¡£¡Ö²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡×¤Î´ªÊ¿¤Ï£³·î¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç·»¤ÈÊé¤¦ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê£´£³¡Ë¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ÆÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¡Ö¤è¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£¡Ö¼ã¤µ¤æ¤¨¤ÎÇ®¤µ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£ÃæÂ¼²°¤ËÅÁ¤ï¤ëÉñÍÙ¡Ö±«¸ð¸Ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢£¶Ìò¤òÁáÂØ¤ï¤ê¤Ç±é¤¸¤ë¡£
¡¡°ìÈÌ²ÈÄí¤«¤éÉô²°»Ò¤È¤·¤Æ²ÎÉñ´ì³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ã¼ê¤Î¥Û¡¼¥×¡£·ì¶Ú¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç£²£°ÂåÁ°È¾¤Îº¢¤ÏÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤ò²¿¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤À¤³¤È¤â¡£³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÃÏÆ»¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¡¢ºòÇ¯£²·î¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¡Ö¿·ÈÇ²Îº×Ê¸¡¡ÌîºêÂ¼¡×¤Î¤ª¸÷¤ò¹¥±é¡£Éô²°»Ò¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¼çÌò¤ò±é¤¸¤Æ¡Ö³Ì¤¬³ä¤ì¤Æ¡¢¤à¤±¤Æ¤¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î²ñ¤ÇÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î±éÌÜ¤ò²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤Ê·Á¡×¡£¼«¼ç¸ø±é¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÍÌî¡¡Çî¹¬¡Ë