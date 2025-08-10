今月２５日にＪＲＡのジョッキーとタッグを組む、ばん馬のエキシビションレース「ＪＲＡジョッキーＤＡＹ２０２５」が行われます。昨年、私は富田暁騎手とのコンビで初めて参加し、優勝することができました。普段なかなか機会のない平地のジョッキーの方達と交流できて、たくさんのファンにも競馬場に来ていただだき、とても楽しかったです。

今年は若手ジョッキーが多く、小林美駒さん、古川奈穂さんと女性ジョッキーも参加されるので、華やかで白熱したレースになると思います。騎乗することになれば、連覇を目指して頑張るので、応援のほどよろしくお願いします。

きょうは８鞍に騎乗します。まずは１２Ｒのヤマトタイコーを。前回はメンバーが揃っていましたが、積極的なレースで差のない３着。内容は良かったです。今回は行ってくださいと言わんばかりの組み合わせ。マイペースで主導権を握れそうです。暑さが厳しい中でも状態は変わらずキープできていますし、あとは私がしっかり力を引き出せれば。

９Ｒのホクセイキレイズキはデビュー前はそれほど目立たなかったのですが、新馬戦を勝ち、その後も使いながら着実に力をつけています。前走は男馬相手のＡ級１組で４着なら上々。体も増えて成長を感じます。真面目な馬で障害も上手なので、中団より前めから運べれば抜け出してくれるでしょう。

１Ｒのトカチシズは２戦ぶりのコンビ。近走はなかなか結果が出ていないですが、２走前に乗った時は、かみ合えばやれていい手応えはありました。今回は攻めの競馬で一発狙いたいです。

（ばんえい競馬所属騎手）

【騎乗馬】（馬名の後ろは本紙評価）

１Ｒ・トカチシズ Ｂ

４Ｒ・ツガルキンフジ Ｃ

５Ｒ・サクセスオーショウ Ｂ

６Ｒ・キョウエイハンター Ｂ

７Ｒ・キタノサカエヒカル Ｃ

８Ｒ・マオノダイマオー Ｂ

９Ｒ・ホクセイキレイズキ Ｂ

１２Ｒ・ヤマトタイコー Ａ