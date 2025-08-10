野球評論家の張本勲氏が１０日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）にスペシャル御意見番としてスタジオ生出演し、「あっぱれ！」と「喝！」を同時に出した。

番組では３日に山梨・富士北麓公園で行われた陸上の「富士北麓ワールドトライアル」について報じた。同大会では男子１００メートル予選で、元日本記録保持者の桐生祥秀（日本生命）が９秒９９（追い風１・５メートル）をマークして９月の東京世界陸上の参加標準記録（１０秒００）を突破した。

同大会では日本新記録だと賞金２０万円、９月の東京世界陸上の参加標準記録を突破すると賞金１０万円が贈られたことを紹介。しかし記録突破と更新が続出したため「今、日本陸連（日本軸上競技連盟）が慌てています。山梨陸上競技協会はもっと慌てています。（好記録続出で）賞金が足りないという…銀行へまっしぐらです！」というユーモアたっぷりの会場アナウンスを映像で流した。

これに張本氏は即座に「あっぱれ！喝だ！」と声を張り上げた。「９秒台はあっぱれだよ。喝は協会。お金くらい用意しておけよ〜」と続けると、スタジオ出演者は明るい笑い声に包まれた。