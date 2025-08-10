½»Ã«°ÉÆà¡¡¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óHG¤È¡Ö·ëº§¤·¤Æ´Ý19Ç¯¡×¥é¥Ö¥é¥ÖÉ×ÉØS¡¡¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÈëÏÃ¤â¹ðÇò¡ÖÀ¾ËãÉÛ¤Î¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óHG¡Ê49¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½»Ã«°ÉÆà¡Ê42¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢É×ÉØ¡¢²ÈÂ²¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯8·î8Æü¡¡·ëº§¤·¤Æ´Ý19Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡¡(´Ý20Ç¯¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¿¤±¤É´Ý19Ç¯¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤)¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÎHG¤È¡¢Çò¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Î¼«¿È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡¢¤¢¤ì¤Ï2006Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£¾ÆÆù²°¤µ¤ó¤ÇÂç·ö²Þ¤·¤Æ¡¢·ëº§´êË¾¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢¡ØÊÌ¤ì¤ë¤«·ëº§¤¹¤ë¤«º£¤¹¤°·è¤á¤Æ¡ª¡Ù¤ÈÀ¾ËãÉÛ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¶«¤ó¤ÀÌë¡Ä¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¶èÌò½ê¤ØGO¡¡¤¢¤ÎÆü¤«¤é19Ç¯¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÏÇËÅ·¹Ó¤Ç¡¢ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹¥¤¾¡¼ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â²º¤ä¤«¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÊ©ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥º¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¤ÈËèÆü¼ó¤ò·¹¤²¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¾Ð¡¡»ä¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â±¿¤¬¤¤¤¤¡¡´¶¼Õ¤ÎËèÆü¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£Æü¤«¤é20¼þÇ¯year¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²4¿Í·ò¹¯Âè°ì¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¤ï¤¿¤·¤ã±«¤Ë¤âÉé¤±¤ºÉ÷¤Ë¤âÉé¤±¤º¡¢²ÈÂ²¤Î°Ù¤Ë´èÄ¥¤ë¤è¡¼¡×¤ÈÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢17ºÐÄ¹ÃË¤È¡¢14ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤â¸ò¤¨¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡½»Ã«¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö°ÉÆà¤µ¤ó¡¡¥¹¥Æ¥¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡¡¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃ¶Æá¤µ¤Þ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿°ÉÆà¤µ¤ó¤Î´ãÎÏ¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¾ËãÉÛ¸òº¹ÅÀ¡¢¡¢¡¢ÁÛÁü¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¤Ê¤ó¤Æ¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¡ÁÇÅ¨¡¡·ëº§19Ç¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£