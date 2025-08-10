ÀÖ³°Àþ¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°µ¡Ç½ÅëºÜ¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡ÖVariShot¡×¤ÇÂç¿Í2¿Í¤ÇÂÐ·è¤·¤Æ¤ß¤¿
¤Ï¤¸¤á¤Ï¡¢¡Ö½êÁ§¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÀÖ³°Àþ¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°µ¡Ç½ÅëºÜ¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡ÖVariShot¡×¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ºî¤ê¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
ËÜÊª¤ß¤¿¤¤¤Ê½Æ¤ÇÍ·¤Ö¥¹¥ê¥ë¤È¡¢Ì¿ÃæÀºÅÙ¤Î¥¹¥³¥¢¤ÇÉ½¼¨¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ð¾¯¤·¤º¤Ä¡È¤¿¤À¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡É¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2Ãú¤ÎÅÅÆ°¥ì¡¼¥¶¡¼¥¬¥ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏËÜ³ÊÅª
¡ÖVariShot¡×¤Ï¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¤È¡¢2Ãú¤ÎÅÅÆ°¥ì¡¼¥¶¡¼¥¬¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ø¤¨ÃÖ¤·¿¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£ÅÅ¸»¤ÏAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Þ¤¿¤ÏÃ±»°ÅÅÃÓ4ËÜ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éô²°¤Î¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÃÖ¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÊØÍø¤Ê¤È¤³¤í¡£
ÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ø¤Î»ý»²¤â³Ú¥Á¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö½êÁ§¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤·¤ç¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢½Æ¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÃúÇ«¤Êºî¤ê¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óËÜÊª¤ò¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢½ÆÆ±Åù¤ÎÀºÅÙ¤È½ÅÎÌ´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¡ÖVariShot¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥¶¡¼¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢¤¤¤«¤ËËÜÊª¤Î½Æ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤«¤ò¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¥È¥ê¥¬¡¼¤ò°ú¤¯¤ÈÀÖ¤¤¸÷¤¬¾È¼Í¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥È¤Ç¤É¤³¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬È½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆ°¤¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ëÂ¦¤ÇÀÖ³°Àþ¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤¬ºîÆ°¤·¡¢Ì¿ÃæÀºÅÙ¤¬¥¹¥³¥¢¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢ÊÉ³Ý¤±¡¦¿ø¤¨ÃÖ¤¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂÐ±þ¡£µ÷Î¥¤Ï2m¡Á10m¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬µ÷Î¥¤¬±ó¤¤¤Û¤ÉÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í2¿Í¤ÇÂÐ·è¤·¤Æ¤ß¤¿
º£²ó¤Ï¼«Âð¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤¤ÇÀßÃÖ¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯2Ãú¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¼Í·âÂÐ·è¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
6¼ïÎà¤Î¥â¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²óÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÇÁá·â¤ÁÂÐ·è¡×¡£¼«Ê¬¤Î¿§¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤òÀè¤Ë·â¤Ã¤¿Êý¤¬¾¡¤Á¡¢¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÂç¿Í2¿Í¤·¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¥â¡¼¥É¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê²¿ÅÙ¤â¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÌçÀ¤È°ÂÁ´À¤¬¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë
¤·¤Ã¤«¤ê½Å¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥È¥ê¥¬¡¼¤È¤¤¤¤¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡×¤È´¶¤¸¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡ÖVariShot¡×¤Ï¡¢¼Â½Æ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤ËÂæÏÑ¤ÎS&S¼Ò¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¡£
¥È¥ê¥¬¡¼¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥Ô¥¹¥È¥ë¤ÈÆ±¤¸2kg¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤äÁàºî´¶¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¡¢ÃÆ¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ç»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â²ÈÄí¤Ç°ÂÁ´¤ËÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥×¥í¤Î¼Í·â¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¸Ä¿Í·±Îý¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤è¤ê¼Â½Æ¤Î½ÅÎÌ¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¥¬¥ó¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥µ¥Ð¥²¡¼¹¥¤¤ä¡¢¼Í·â·±Îý¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
