卵1つで4個作れる！朝に便利な「オムライスおにぎり」

卵1つで簡単に作れる「オムライスおにぎり」

忙しい朝にオムライスを作るのは面倒ですよね。そんなときは、サッとにぎるだけのおにぎりにしませんか？ 卵1つで4個できるので、オムライスを作るより時短になります。

炊飯器で調味料を混ぜ、薄焼き卵で巻くだけ

1. 炊飯器の中で白いごはんにケチャップや塩こしょうを加えてよく混ぜ、4等分します。





2.1をラップで包んでにぎります。





3. 砂糖などの調味料を加えた溶き卵で薄焼き卵を作り、その上に2をのせ、卵を4等分に切ります。





4. とっておいたラップに3をのせて包み、なじむまでしばらく放置。これで完成です。





海苔のように薄焼き卵で巻くだけ！

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「ナイスアイディアいっぱいのおにぎりで、子どもも大喜びです」「フライパンの中でとりわけてしまうのでラクラク！」など、ユニークなレシピを支持するコメントが殺到！





おにぎりをお弁当にそのまま入れるもよし、おかずと別に持って行ってもよし。薄焼き卵で巻いたケチャップ味のおにぎりは、子どもはもちろん、大人にも喜ばれるおいしさ。「また作って」とリクエストされちゃうかも。明日のお弁当にいかがでしょうか？