TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が、9日放送の同局系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に出演。夏休みの自由研究にまつわる思い出を語った。

大阪・関西万博で、世界の子どもたちによる発明品を展示、表彰する「世界青少年発明工夫展2025」の話題を取り上げた。

スタジオで夏休みの自由研究の話になると、三谷幸喜氏は自身の小学生時代について「歴史が好きだったから、日本人の髪形の歴史みたいなのを展示しました。最初伸ばしっぱなしだったのを、飛鳥時代に束ねてここ（こめかみ）に付けて。卑弥呼さまーみたいな」と振り返った。

安住アナは、コメンテーターの弁護士菊間千乃氏について「衝撃のスタジオでの研究結果。菊間さんが小学校時代の自由研究のテーマを1つも覚えていません。ひどい」とイジると、菊間氏は安住アナに「覚えてます？」と逆質問。安住アナは「覚えてますよ。私は自動販売機がどこに置いてあるかとか。それを歩いて（調べた）」と自身の記憶を語り「自分でテーマ決めて。私、自動販売機が無類に好きだったから」と小学生の頃の興味を明かした。

三谷氏から「どういうところが好きなんですか」と魅力を聞かれると、「自動販売機に文化を感じたんですね」と答えていた。