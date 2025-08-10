「コミックシーモア」にて24時間限定で｢桃源暗鬼｣｢地獄先生ぬ～べ～｣が全巻無料＆8月16日までメディア化作品大量無料キャンペーンが実施！夏メディア化作品売上ランキングも発表
エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社のコミック配信サービス「コミックシーモア」にて、2025年夏にアニメ化・メディア化された作品を対象にした無料キャンペーンを8月10日より開催する。
今回は、「『2025年夏アニメ化作品』全巻無料キャンペーン」、「『2025年夏メディア化作品』大量無料キャンペーン」、「『2025年夏メディア化作品』まとめ買いキャンペーン」の3キャンペーンが実施される。
また、キャンペーン開催を記念して､コミックシーモアでの夏メディア化作品売上ランキングも発表される。
｢2025年夏アニメ化作品｣全巻無料キャンペーン
■キャンペーン期間：8月10日～8月10日23時59分
■キャンペーン内容：｢桃源暗鬼｣｢地獄先生ぬ～べ～｣が 1 日限定で全巻無料でお楽しみいただけます｡
｢2025年夏メディア化作品｣大量無料キャンペーン
■キャンペーン期間：8月10～8月16日23時59分
■キャンペーン内容：対象作品の指定範囲を無料でお楽しみいただけます｡
･｢地獄先生ぬ～べ～｣:12 巻無料
･｢桃源暗鬼｣｢地縛少年 花子くん｣:10 巻無料
･｢19 番目のカルテ 徳重晃の問診｣:5 巻無料
※詳細はキャンペーンページをご確認ください｡
｢2025年夏メディア化作品｣まとめ買いキャンペーン
■キャンペーン期間：8月8日～8月21日23時59分
■キャンペーン内容：対象作品 10 冊 30%OFF クーポンプレゼント
※新刊対象外
※詳細はキャンペーンページをご確認ください｡
｢コミックシーモア 夏メディア化作品ランキング｣TOP3【第1位 ｢光が死んだ夏｣ (KADOKAWA)】
ある集落で暮らす少年､よしきと光｡同い年の 2 人はずっと一緒に育ってきた｡
しかしある日､よしきが光だと思っていたものは別のナニカにすり替わっていたことに確信を持ってしまう｡
それでも､一緒にいたい｡
友人の姿をしたナニカとの､いつも通りの日々が始まる｡時を同じくして､集落では様々な事件が起こっていき――｡
新進気鋭の作家・モクモクれんが描く､未知のナニカへ堕ちていく物語､開幕｡
※毎週土曜 24:55 より日本テレビ系にて順次全国放送
※毎週土曜 25:55 より Netflix 世界独占・ABEMA 無料独占配信
｢遠くに行っちゃうと思ったら そばに来てくすぐらないでよ｣
今話題の若手俳優・スバルこと柊木 昴と幼なじみの女子高生・千明は､小さいころから昴に片想い中｡
だけど､どんどん人気が出て遠い存在になる昴を前にこの恋をあきらめたいと思う日々｡
でも､近すぎる距離感がそうさせてくれなくて…!!?
※8月22日より全国にて実写映画公開
時は大正時代｡炭を売る心優しき少年・炭治郎の日常は､家族を鬼に皆殺しにされたことで一変する｡唯一生き残ったものの､鬼に変貌した妹･禰豆子を元に戻すため､また家族を殺した鬼を討つため､炭治郎と禰豆子は旅立つ!! 血風剣戟冒険譚､開幕!!
※7月18日より全国にて劇場版公開
※ランキングは7月1日～7月20日までのコミックシーモアサイト内売上データです｡
