¥Ù¥¹¥³¥¹¼õ¾Þ¤Î¿Íµ¤¥ê¥Ã¥×¡Ö¥¥¹¥ß¡¼ ¥Õ¥§¥ë¥à ¥ë¡¼¥¸¥å¥¢¥¯¥È¡×¤ËÀÄ¤ß¤ÎÂç¿Í¥Ô¥ó¥¯¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
°ËÀªÈ¾¤Ï8·î11Æü¡¢¡Ö¥¥¹¥ß¡¼ ¥Õ¥§¥ë¥à¡¡¥ë¡¼¥¸¥å¥¢¥¯¥È¡×¡Ê1,650±ß¡Ë¤«¤é¸ÂÄê¿§¤È¤Ê¤ë¥Ô¥ó¥¯¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÄãºÌÅÙ¥«¥é¡¼¤Ç´Å¤¹¤®¤ºÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤ò±é½Ð
Æ±¿§¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤êÀÄ¤ß¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¥Ô¥ó¥¯¤Ç´Å¤¹¤®¤ºÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡¢ÄãºÌÅÙ¥«¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¿§¡£
2ÁØ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¥×¥í¥Æ¥¯¥È½èÊý¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó90ÉÃ¤Ç¥Õ¥£¥ë¥àÁØ¤ò´°À®¤µ¤»¡¢¿§»ý¤Á¤È¥Ä¥ä´¶¥í¥Ã¥¯¤ò¤«¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ÇÈ¯¿§¤¹¤ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¤·¤¿·Ú¤¤ÅÉ¤ê¿´ÃÏ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¥¹¥ß¡¼¡¡¥Õ¥§¥ë¥à¡¡¥ë¡¼¥¸¥å¥¢¥¯¥È
¥«¥é¡¼¡§50¡¡¥Ô¥ó¥¯¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤
²Á³Ê¡§1,650±ß
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë