THREE¡¢ÀºÌý100¡ó¤Î¹á¤ê¤Ë¤è¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥»¥ó¥Ä R¡×È¯Çä
ACRO¤Ï8·î8Æü¡¢¡ÖTHREE ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥»¥ó¥Ä R¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Î©ÂÎÅª¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Ë§¹á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿6¼ï¤Î¹á¤ê¤¬ÅÐ¾ì
Æ±¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¹á¤ê¤Î¸¶ÎÁ100¡ó¤ÎÅ·Á³ÀºÌý¤Î¤ß»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥»¥ó¥Ä¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢¡ÈÎ©ÂÎÅª¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Ë§¹á¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹á¤ê¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£
¹á¤ê¤Ï¡¢ÀÐ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö00 WRITTEN IN STONE¡×¡¢²Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö01 LIKE A FLOWER¡×¡¢¼ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö02 DAYS IN THE TREES¡×¡¢²Ì¼Â¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö03 BLACKCURRANT BERET¡×¡¢¼ï¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö04 SPIRIT OF EDEN¡×¡¢ÅÚ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö05 AFTER THE RAIN¡×¤Î6¼ï¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§THREE ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥»¥ó¥Ä R
¥¢¥í¥Þ¡§00 WRITTEN IN STONE
²Á³Ê¡§10mL 5,940±ß¡¢30mL 13,200±ß
¥¢¥í¥Þ¡§01 LIKE A FLOWER
²Á³Ê¡§10mL 5,940±ß¡¢30mL 13,200±ß
¥¢¥í¥Þ¡§02 DAYS IN THE TREES
²Á³Ê¡§10mL 5,940±ß¡¢30mL 13,200±ß
¥¢¥í¥Þ¡§03 BLACKCURRANT BERET
²Á³Ê¡§10mL 5,720±ß¡¢30mL 12,100±ß
¥¢¥í¥Þ¡§04 SPIRIT OF EDEN
²Á³Ê¡§10mL 5,720±ß¡¢30mL 12,100±ß
¥¢¥í¥Þ¡§05 AFTER THE RAIN
²Á³Ê¡§10mL 5,720±ß¡¢30mL 12,100±ß
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë