OM¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¢IC¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ç¾åÈ¾´üNo.1¥Ù¥ó¥À¡¼¤Ë
¡¡Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤äEC¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎPOS¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢¤¤¤ÞÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤¬Àµ³Î¤ËÊ¬¤«¤ë¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯7·î¤Ë¾åÈ¾´ü¤ËºÇ¤âÇä¤ì¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤ÎÉôÌç¤´¤È¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯´ÖÈÎÇä¿ôNo.1´ë¶È¤ò¾Î¤¨¤ë¡ÖBCN AWARD 2026¡×¡Ê25Ç¯1¡Á12·î½¸·×ÃÍ¡Ë¤ÎÃæ´ÖÈ¯É½¤Ç¤â¤¢¤ë¡£IC¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ç25Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê25Ç¯1¡Á6·î¡Ë¤òÀ©¤·¤¿No.1¥á¡¼¥«¡¼¤ÎOM¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¡¢¾åÈ¾´ü¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Èº£¸å¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎIC¥ì¥³¡¼¥À¡¼ÉôÌç¤Ç¾åÈ¾´üNo.1¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿OM¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡£¾åÈ¾´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¹ÖµÁÍÑÅÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢AI³èÍÑ¤Î³ÈÂç¤ä¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Î¤¿¤á¤Î¾ÚµòÏ¿²»¤Î¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢IC¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î¼ûÍ×¤Ï°ÂÄêÅª¤Ë¿ä°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£AI³èÍÑ¤Ê¤É¡¢IC¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î¿·¤·¤¤»È¤¤Êý¤â¸å²¡¤·¤·¤¿·Á¤À¡£
¡¡²¼È¾´ü¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Á¿ä¤·À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖLS-P5¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹â²»¼Á¤È¹âÂÑ²»°µ¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ò»°¤ÄÅëºÜ¤·¤¿¡¢Äã°è¤«¤é¹â°è¤Þ¤Ç¸¶²»¤ËÃé¼Â¤ËÏ¿²»¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊIC¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤À¡£¿ä¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹â²»¼Á¤Ê¥ê¥Ë¥¢PCMÏ¿²»¤ËÂÐ±þ¤·¡¢16GB¤ÎÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æmicro SD¥«¡¼¥É¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÏ¿²»¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÅÅÃÓ2ËÜ¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤º¤«Ìó78g¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡üAI³èÍÑ¤Î³ÈÂç¤â¸å²¡¤·
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎIC¥ì¥³¡¼¥À¡¼ÉôÌç¤Ç¾åÈ¾´üNo.1¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿OM¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡£¾åÈ¾´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¹ÖµÁÍÑÅÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢AI³èÍÑ¤Î³ÈÂç¤ä¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Î¤¿¤á¤Î¾ÚµòÏ¿²»¤Î¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢IC¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î¼ûÍ×¤Ï°ÂÄêÅª¤Ë¿ä°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£AI³èÍÑ¤Ê¤É¡¢IC¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î¿·¤·¤¤»È¤¤Êý¤â¸å²¡¤·¤·¤¿·Á¤À¡£
¡ü¥¤¥Á¿ä¤·À½ÉÊ¤Ï¥ê¥Ë¥¢PCMÏ¿²»ÂÐ±þ¤Î¡ÖLS-P5¡×
¡¡²¼È¾´ü¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Á¿ä¤·À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖLS-P5¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹â²»¼Á¤È¹âÂÑ²»°µ¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ò»°¤ÄÅëºÜ¤·¤¿¡¢Äã°è¤«¤é¹â°è¤Þ¤Ç¸¶²»¤ËÃé¼Â¤ËÏ¿²»¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊIC¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤À¡£¿ä¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹â²»¼Á¤Ê¥ê¥Ë¥¢PCMÏ¿²»¤ËÂÐ±þ¤·¡¢16GB¤ÎÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æmicro SD¥«¡¼¥É¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÏ¿²»¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÅÅÃÓ2ËÜ¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤º¤«Ìó78g¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£