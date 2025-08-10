【8月9日 アジアカップ結果】中国とニュージーランドが3連勝で首位通過…フィリピンは初白星

8月9日、サウジアラビアのジッダで「FIBAアジアカップ2025」が開催。グループC、グループDのそれぞれ2試合が行われた。

グループCでは中国代表（FIBAランキング30位）が3連勝で準々決勝進出決定。ヨルダン代表（同35位）を相手に最大26点のリードを奪い、90－68で大勝した。

1勝1敗のサウジアラビア代表（同65位）はインド代表（同76位）と激突。第1クォーターこそリードを奪われたものの、84－59で快勝した。

連敗同士の対戦となったイラク代表（同92位）vsフィリピン（同34位）は、フィリピンが66－57で大会初白星を獲得。ドワイト・ラモス（レバンガ北海道）がチーム最多21得点に5リバウンドをマークした。

グループDはニュージーランド代表（同22位）が3連勝。チャイニーズ・タイペイ（同73位）に40点差をつける圧勝で準々決勝進出を決めた。

グループC、グループDは全日程を終了。11日に行われる準々決勝進出決定戦はチャイニーズ・タイペイvsヨルダン、サウジアラビアvsフィリピンの2試合に決まった。

■「FIBAアジアカップ2025」8月9日 試合結果、順位表



・グループC



中国 90－68 ヨルダン



インド 59－84 サウジアラビア

1位：中国（3勝0敗／+58）



2位：サウジアラビア（2勝1敗／+24）



3位：ヨルダン（1勝2敗／-19）



4位：インド（0勝3敗／-63）

・グループD



イラク 57－66 フィリピン



チャイニーズ・タイペイ 78－118 ニュージーランド

1位：ニュージーランド（3勝0敗／+70）



2位：チャイニーズ・タイペイ（2勝1敗／-5）



3位：フィリピン（1勝2敗／-7）



4位：イラク（0勝3敗／-58）

■「FIBAアジアカップ2025」8月10日 試合日程



17：00～ カタールvsオーストラリア



20：10～ グアムvs日本



24：00～ 韓国vsレバノン



27：00～ シリアvsイラン