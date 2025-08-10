【8月9日 アジアカップ結果】中国とニュージーランドが3連勝で首位通過…フィリピンは初白星
8月9日、サウジアラビアのジッダで「FIBAアジアカップ2025」が開催。グループC、グループDのそれぞれ2試合が行われた。
グループCでは中国代表（FIBAランキング30位）が3連勝で準々決勝進出決定。ヨルダン代表（同35位）を相手に最大26点のリードを奪い、90－68で大勝した。
1勝1敗のサウジアラビア代表（同65位）はインド代表（同76位）と激突。第1クォーターこそリードを奪われたものの、84－59で快勝した。
連敗同士の対戦となったイラク代表（同92位）vsフィリピン（同34位）は、フィリピンが66－57で大会初白星を獲得。ドワイト・ラモス（レバンガ北海道）がチーム最多21得点に5リバウンドをマークした。
グループDはニュージーランド代表（同22位）が3連勝。チャイニーズ・タイペイ（同73位）に40点差をつける圧勝で準々決勝進出を決めた。
グループC、グループDは全日程を終了。11日に行われる準々決勝進出決定戦はチャイニーズ・タイペイvsヨルダン、サウジアラビアvsフィリピンの2試合に決まった。
■「FIBAアジアカップ2025」8月9日 試合結果、順位表
・グループC
中国 90－68 ヨルダン
インド 59－84 サウジアラビア
1位：中国（3勝0敗／+58）
2位：サウジアラビア（2勝1敗／+24）
3位：ヨルダン（1勝2敗／-19）
4位：インド（0勝3敗／-63）
・グループD
イラク 57－66 フィリピン
チャイニーズ・タイペイ 78－118 ニュージーランド
1位：ニュージーランド（3勝0敗／+70）
2位：チャイニーズ・タイペイ（2勝1敗／-5）
3位：フィリピン（1勝2敗／-7）
4位：イラク（0勝3敗／-58）
■「FIBAアジアカップ2025」8月10日 試合日程
17：00～ カタールvsオーストラリア
20：10～ グアムvs日本
24：00～ 韓国vsレバノン
27：00～ シリアvsイラン