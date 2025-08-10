東欧からの助っ人コンビがデビュー。川崎は期待の新戦力ロマニッチ、ウレモヴィッチとどう融合していくのか
［J１第25節］川崎 ２−５ 福岡／８月９日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
川崎と福岡の一戦は、前半のうちに川崎にふたりの退場者が出るなど珍しいゲーム展開となり、９人対11人で進んだ試合は73分のVARの介入によるPK判定もあって福岡が２−５で勝利した。
川崎にとっては悔しい結果となった一戦で、デビューを果たしたのが、夏の新戦力として加入したクロアチア代表経験もある28歳のCBフィリップ・ウレモヴィッチ（←ハイドゥク・スプリト／クロアチア）と、かつてU-19セルビア代表に選ばれた27歳のFWラザル・ロマニッチ（←FKヴォイヴォディナ／セルビア）だ。
もっとも先発したウレモヴィッチは15分にVARの介入によって危険なタックルと判定され一発退場しただけに、パフォーマンスの多くは分からないままであった。
一方、72分に投入されたロマニッチは９人の戦いでスコアもビハインドを強いられていたなかで、最前線でボールをキープして味方と連係し、ゴールに迫るなど力強いプレーも見せた。
キャプテンの脇坂泰斗は、新助っ人について試合後に説明してくれた。
「２人とも非常に力のある選手ですし、それを今日のゲームで出せたシーンと足りなかったシーンがあると思うので、そこはチームでやっていく必要もあると思います。
ただまだ合流して間もなく、トレーニングマッチもしてない状況での今日。それでもロマ（ロマニッチ）は９人の状況でもすごくキープしてくれたし、推進力もあった。足もとで受けられますし、背後も出られるなど、なんでもできる選手なので、より合わせていきたいです。
フィリップ（ウレモヴィッチ）も紅白戦で落ち着きやコーチング、メンタリティの部分などを出してくれていました。次は出られないですが、またその次に期待したいです」
また同じFWの小林悠も新たなライバルとなるロマニッチを評した。
「良い選手ですよ。練習から周りの使い方も巧いし、ピッチ入ってもやれるだろうなと。これからも力になってくれると思います。自分は彼らのアグレッシブさやパワーは分かっているので、自分はそこでないところ、しっかり自分の良さで勝負したいです」
福岡戦の敗戦で、覇権奪回へより苦しい状況となったが、今後の巻き返しへ、東欧からの新戦力ふたりとの融合は大きなポイントになる。どうチームに組み込んでいくのかは楽しみだ。
取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）
