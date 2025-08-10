【来週のあんぱん あらすじ】のぶ、鉄子からの思いもよらない言葉とは 嵩は舞台美術の相談受ける
【モデルプレス＝2025/08/10】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第20週「見上げてごらん夜の星を」が、8月11日から15日にわたり放送される。
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。
主人公・朝田のぶを今田、後にのぶの夫となる柳井嵩を北村匠海が演じる。
百貨店を退職した嵩（北村匠海）は、独創漫画派という集団に所属し、そこで割り振られた仕事をこなしていたが、決して順調とは言えなかった。嵩を支えるため、のぶ（今田美桜）は鉄子（戸田恵子）に秘書を続けさせてほしいと頭を下げるが、鉄子から思いもよらない言葉を告げられる。
それから7年の月日が流れ、嵩が漫画家として売れる気配は…まだ、ない。ある日、柳井家にいせたくや（大森元貴）が六原永輔（藤堂日向）を連れてやってきて、ミュージカル「見上げてごらん夜の星を」の舞台美術装置を手がけてくれないかと相談される。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
◆今田美桜主演朝ドラ「あんぱん」
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。
◆「あんぱん」第20週／8月11日（月）〜15日（金）放送
百貨店を退職した嵩（北村匠海）は、独創漫画派という集団に所属し、そこで割り振られた仕事をこなしていたが、決して順調とは言えなかった。嵩を支えるため、のぶ（今田美桜）は鉄子（戸田恵子）に秘書を続けさせてほしいと頭を下げるが、鉄子から思いもよらない言葉を告げられる。
それから7年の月日が流れ、嵩が漫画家として売れる気配は…まだ、ない。ある日、柳井家にいせたくや（大森元貴）が六原永輔（藤堂日向）を連れてやってきて、ミュージカル「見上げてごらん夜の星を」の舞台美術装置を手がけてくれないかと相談される。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】