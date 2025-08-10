¾¾²¬¾»¹¨¡¡¥í¥±³«»Ï10ÉÃ¤Çµ¯¤¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡¡ÇîÂ¿ÂçµÈ¤â»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬9Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥í¥±Ãæ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅì±À¤¦¤ß¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤Î¸æÅÌÄ®¤Ç¥í¥±¡£½Ð±é¼Ô¤¬¾¦Å¹³¹¤òÊâ¤¯¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿½÷À¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¾¾²¬¤Ï¡¢´ã¶À¤ò³°¤·¤Æ¡Ö¤ª¤ª¤Ã¡ª¤ª¡¼¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¥±³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«10ÉÃ¤Çµ¯¤¤¿Í½ÁÛ³°¤Î½ÐÍè»ö¡£¾¾²¬¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢ËÍ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¡Ä¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Î¡×¤È¤½¤Î½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤¢¤Í¡ª¤Þ¤¿¤Í¡ª¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¥í¥±¤ËÌá¤í¤¦¤È¤·¤¿¾¾²¬¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¡Ö°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡Ö¤³¤Î³¹¤ÏÍè¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Þ¤À¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Æ¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¤¿¤·¤Ê¤á¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£