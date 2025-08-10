¿©ÎÁ°ÂÊÝ¤Îµ»½Ñ³×¿·¤òµÄÏÀ¡¡APEC¡¢¾®ÀôÇÀÁê¤¬½ÐÀÊ
¡¡¡Ú¿ÎÀî¶¦Æ±¡Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¤Î¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê²ñ¹ç¤¬10Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£²¹ÃÈ²½¤äÊ¶Áè¤Ç¿©ÎÁ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢µ»½Ñ³×¿·¤òÄÌ¤¸¤Æ»²²Ã¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÇÀ¶ÈÀ¸»º¤ò¤É¤¦»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«µÄÏÀ¡£¶¦Æ±³ÕÎ½À¼ÌÀ¤òºÎÂò¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¹ç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÈË±É¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤¿¤á¤ÎÇÀ¶È¡¦¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê¡×¡£ÇÀ¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦ÄÌ²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿ºÇ¿·¤Î»öÎã¤ò»²²Ã¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î´Ö¤Ç¶¦Í¤·¡¢ÆüËÜ¤âÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£