¡Ú£Ò£Å£É£Ô¹âÇÛÅöÍø²ó¤ê¡Û¥é¥ó¥¥ó¥° (8·î8Æü¸½ºß)
¡üº£½µ¤Î£Ò£Å£É£Ô¹âÍø²ó¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È45¡Û
½ç°Ì¡¡¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Íø²ó¤ê¡¡8/8½ªÃÍ ¡¡·è»»´ü
¡¡1¡¡¡¡<3470>¡¡¥Þ¥ê¥â¥êー¥È¡¡¡¡¡¡6.29¡¡112,600¡¡¡¡25/06
¡¡2¡¡¡¡<2971>¡¡¥¨¥¹¥³¥ó£Ê£Ð¡¡¡¡¡¡6.09¡¡125,800¡¡¡¡25/07
¡¡3¡¡¡¡<3468>¡¡¥¹¥¿ー¥¢¥¸¥¢¡¡¡¡¡¡6.04¡¡ 59,300¡¡¡¡25/07
¡¡4¡¡¡¡<3463>¡¡¤¤¤Á¤´¥Û¥Æ¥ë¡¡¡¡¡¡6.02¡¡133,300¡¡¡¡25/07
¡¡5¡¡¡¡<3472>¡¡¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¸£Ò¡¡¡¡¡¡6.00¡¡ 78,500¡¡¡¡25/11
¡¡6¡¡¡¡<2989>¡¡Åì³¤Æ»¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.99¡¡110,200¡¡¡¡25/07
¡¡7¡¡¡¡<3290>¡¡£Ï£î£å¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.91¡¡272,700¡¡¡¡25/08
¡¡8¡¡¡¡<8958>¡¡¥°¥í¥Ð¥ï¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡5.69¡¡145,000¡¡¡¡25/09
¡¡9¡¡¡¡<3492>¡¡¥¿¥«¥é¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.65¡¡ 95,600¡¡¡¡25/08
¡¡10¡¡ <3309>¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹£Ò¡¡¡¡¡¡5.59¡¡ 79,300¡¡¡¡25/10
¡¡11¡¡ <8963>¡¡£É£Î£Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5.51¡¡ 68,800¡¡¡¡25/06
¡¡12¡¡ <3249>¡¡»º¶È¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡¡¡¡¡5.45¡¡126,600¡¡¡¡25/07
¡¡13¡¡ <3455>¡¡¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢£Í¡¡¡¡¡¡5.43¡¡115,700¡¡¡¡25/07
¡¡14¡¡ <8966>¡¡Ê¿ÏÂÉÔ¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.39¡¡146,600¡¡¡¡25/11
¡¡15¡¡ <8985>¡¡¥Û¥Æ¥ë¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.36¡¡ 83,200¡¡¡¡25/12
¡¡16¡¡ <3488>¡¡¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡5.35¡¡118,200¡¡¡¡25/08
¡¡17¡¡ <3459>¡¡¥µ¥à¥Æ¥££Ò¡¡¡¡¡¡¡¡5.32¡¡105,200¡¡¡¡25/07
¡¡18¡¡ <3292>¡¡¥¤¥ª¥ó¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.27¡¡129,000¡¡¡¡25/07
¡¡19¡¡ <3281>¡¡£Ç£Ì£Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5.24¡¡136,800¡¡¡¡25/08
¡¡20¡¡ <3476>¡¡£Ò¤ß¤é¤¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5.21¡¡ 46,450¡¡¡¡25/10
¡¡21¡¡ <3451>¡¡¥Èー¥»¥¤£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡5.20¡¡143,900¡¡¡¡25/10
¡¡22¡¡ <3466>¡¡¥é¥µー¥ë¥í¥¸¡¡¡¡¡¡5.19¡¡147,500¡¡¡¡25/08
¡¡23¡¡ <2979>¡¡¥½¥·¥éÊªÎ®¡¡¡¡¡¡¡¡5.15¡¡118,100¡¡¡¡25/11
¡¡24¡¡ <8986>¡¡ÂçÏÂ¾Ú·ô¥ê¥Ó¡¡¡¡¡¡5.07¡¡105,400¡¡¡¡25/09
¡¡25¡¡ <8984>¡¡¥Ï¥¦¥¹¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.04¡¡258,000¡¡¡¡25/08
¡¡26¡¡ <8964>¡¡¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡¡¡¡¡5.03¡¡ 87,500¡¡¡¡25/06
¡¡27¡¡ <3487>¡¡£Ã£Ò£Å¥í¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡4.97¡¡152,300¡¡¡¡25/06
¡¡28¡¡ <8972>¡¡£Ë£Ä£ØÉÔÆ°»º¡¡¡¡¡¡4.96¡¡165,600¡¡¡¡25/10
¡¡29¡¡ <8953>¡¡ÅÔ»Ô¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡¡¡¡¡4.92¡¡112,500¡¡¡¡25/08
¡¡30¡¡ <8979>¡¡¥¹¥¿ー¥Ä¥×¥í¡¡¡¡¡¡4.88¡¡191,700¡¡¡¡25/10
¡¡31¡¡ <2972>¡¡¥µ¥ó¥±¥¤£Ò£Å¡¡¡¡¡¡4.83¡¡ 96,500¡¡¡¡25/08
¡¡32¡¡ <3295>¡¡£È£Õ£Ì£É£Ã£Ò¡¡¡¡¡¡4.80¡¡166,600¡¡¡¡25/08
¡¡33¡¡ <8960>¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¡¡¡¡¡4.79¡¡171,100¡¡¡¡25/11
¡¡34¡¡ <3296>¡¡ÆüËÜ¥êー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡4.76¡¡ 96,200¡¡¡¡25/06
¡¡35¡¡ <8956>¡¡£Î£Ô£ÔÅÔ»Ô£Ò¡¡¡¡¡¡4.73¡¡132,700¡¡¡¡25/10
¡¡36¡¡ <8961>¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È£Ò¡¡¡¡¡¡4.70¡¡ 75,100¡¡¡¡25/08
¡¡37¡¡ <3471>¡¡»°°æÉÔ¥í¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡4.62¡¡104,800¡¡¡¡25/07
¡¡38¡¡ <3279>¡¡£Á£Ð£É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4.58¡¡131,100¡¡¡¡25/11
¡¡39¡¡ <3283>¡¡¥×¥í¥í¥¸¥¹£Ò¡¡¡¡¡¡4.56¡¡ 83,300¡¡¡¡25/11
¡¡40¡¡ <8954>¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£Æ¡¡¡¡¡¡4.52¡¡201,000¡¡¡¡25/08
¡¡41¡¡ <8967>¡¡ÆüËÜ¥í¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4.52¡¡ 95,200¡¡¡¡25/07
¡¡42¡¡ <3481>¡¡É©ÃÏ½êÊªÎ®£Ò¡¡¡¡¡¡4.51¡¡122,700¡¡¡¡25/08
¡¡43¡¡ <3287>¡¡À±Ìî£Ò¥êー¥È¡¡¡¡¡¡4.49¡¡267,100¡¡¡¡25/10
¡¡44¡¡ <3234>¡¡¿¹¥Ò¥ë¥º£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡4.45¡¡138,800¡¡¡¡25/07
¡¡45¡¡ <8968>¡¡Ê¡²¬¥êー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡4.44¡¡184,800¡¡¡¡25/08
