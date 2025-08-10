YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ』に、猫と犬の4匹が『魚釣り』のおもちゃを飼い主さんと一緒に楽しむ様子が投稿されました。4.8万回再生されたこの動画には、「なんて可愛い魚釣り」「和やかで楽しそう」といった声が寄せられ、話題を呼んでいます。

掃除機が来ても誰も動じない！

今回登場するのは、シベリアンハスキーの『はっちゃん』、トイプードルの『きゅうちゃん』、スコティッシュフォールドの『じゅんちゃん』、子猫の『茶太郎』の4匹。

この日、飼い主さんは4匹とある遊びをするために、お部屋に掃除機をかけていたそうです。しかし、みんな慣れているのか、掃除機が近くに来ても誰も退きません。なんと掃除機にタッチする子も…！

今日はみんなで『魚釣り』

掃除機をかけ終わり、4匹に『魚釣り』を提案する飼い主さん！魚釣りのおもちゃを調達してきたそうです。

そんな飼い主さんの提案に、『はっちゃん』『じゅんちゃん』『茶太郎』の3匹が集まります。鼻がつくくらいの距離に近づいた3匹は、まるで魚釣りするか相談しているように見えたそう。

相談の結果、『魚釣り』をすることになった4匹と飼い主さん♡はっちゃんは「（魚釣りは）まだか？」と催促するように、飼い主さんの顔をのぞきます。

飼い主さんは 『魚釣り』のおもちゃを開封！おもちゃに乾電池を入れて『魚釣り』の準備完了！

魚釣りスタート！

飼い主さんが用意したのは、パクパクと口を開けるおもちゃの魚に釣り糸をたらして釣るおもちゃ。

飼い主さんが魚を釣る様子を見た茶太郎は大興奮！手で魚を採ろうとしていたそうです。竿を噛んだり、釣れた魚を狙ったりする茶太郎の様子も愛らしい♡

その間、ほかの子たちはソファや机などから見物。

みんな思い思いに『魚釣り』を楽しんだようです。

この日の4匹の様子について、「なんて可愛い魚釣りなんでしょう(*´艸｀*)」「掃除機かけても平気でどけない子供達みんなでマッタリしてて可愛いですね」「膝いや鼻つき合わせて3人集まってるの可愛い」「3人で何を相談していたのか、和やかで楽しそう」といった声が寄せられました。

また、「主さんが一番喜んでる笑笑」と4匹とのやりとりを楽しむ飼い主さんについての声も。

YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ』は、シベリアンハスキーの『はっちゃん』、トイプードルの『きゅうちゃん』、スコティッシュフォールドの『じゅんちゃん』、子猫の『茶太郎』の4匹の生活を垣間見られるチャンネルです♡

