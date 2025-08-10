ロバート秋山“竜”次、ACEes佐藤龍我＆深田竜生と「スリードラゴンズ」結成 富士吉田ロケで奇跡の展開
お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次がMCを務める11日放送のテレビ東京『秋山ロケの地図〜富士吉田市編〜』（後1：55）では、ACEesの佐藤龍我、深田竜生をゲストに招き、山梨・富士吉田市民から「秋山に行ってほしいスポット、会ってほしい人」として地図に書き込まれた全42件の書き込みの情報だけを頼りに富士吉田市をめぐっていく。
【写真】山下美月の手を引きモテ男っぷりを発揮する作間龍斗
ロケ翌日にライブが控えているのにもかかわらず「秋山さんに会いたい！」とやって来た2人。偶然にも3人の名前にドラゴン系の漢字（竜と龍）が入っている共通点を発見し「スリードラゴンズ」というユニット名を命名する。
まず向かったのは、市民オススメのニジマスのつかみ取り体験ができるというスポット。スリードラゴンズの3人も体験するが、ニジマスの動きの速さに悪戦苦闘。そんな中、深田が斬新なニジマスつかみ取り技を発明する。そして秋山が捕まえた珍魚「オジマス」とは。
ドローンを大量に持っているお宅に行ってみると、見たこともない巨大ドローンが。聞くと、物を運搬する物流用ドローンとのことで、秋山は「梅宮さんTシャツを飛ばして遠近法で体モノマネをしたい」とオーダーする。果たして前代未聞のドローンチャレンジは成功するのか。
金物屋の社長の「秋山さんが多分気にいる面白いものがたくさんあるので来てほしい」との書き込みが気になり訪問すると、秋山垂涎の専門グッズがずらり。秋山の提案で金物屋の商品を小道具にして新ユニットを結成することに。店員たちも大爆笑の秋山・深田・佐藤によるユニット・金物ボーイズのビジュアルとは一体。
ほかにも富士吉田名物のいなり寿司や吉田うどんを食べたり、ウクレレを練習し始めたばかりの女性の味のある演奏を聴いたり、秋山ファンの3歳児の誕生日パーティに参加したり…地図を通じないと出会えない奇跡の展開が満載となる。
そして、番組冒頭には秋山から番組ファンにうれしい報告が。秋山自身も大喜びして勝手にトロフィーまで作成してしまった「驚きのニュース」とは。
また9月5日にヒューリックホール東京にて「秋山ロケの地図」と「秋山アーカイブ映像センター」の合同リアルイベント「地図とホームビデオに乾杯祭りin有楽町」の開催が決定。秋山がMCを務めるテレ東2番組の面白どころを凝縮。最近ノンアルコールビールがのめるようになった秋山が、ずっと夢だったロフトプラスワン的なマニアックな話をしながらお酒をのむイベント。観客を巻き込みながら楽しむ秋山ワールド全開のお祭りとなる。
■出演者コメント
▼秋山竜次（ロバート）
ずっと山や自然が見えている状態のロケで空気がおいしくて。「気持ちいいなー」ってずっと言ってました。おいしい魚を食べたり、面白いお店や人との出会いもあったしとにかく楽しいロケでしたね。ゲストがACEesの2人。龍我くん、竜生くん、そして竜次で「スリードラゴンズ」というユニットを結成しまして、これは間違いなく今後日本を代表するユニットになるような気がしてます（笑）他にも4、5個いい感じユニットが誕生したけど、龍我くんと竜生くんはちゃんと覚えていてくれてるのでしょうか？1日経ったら忘れてるんじゃないのかな？そんなことも含め、「秋山ロケの地図」富士吉田市編。マジで面白いんでぜひ見てほしいです。
▼深田竜生（ACEes）
最高でしたね！こんなに自由なロケをするのが今までなかったのでめちゃくちゃ楽しかったです。どこに行っても大体ユニットが誕生していたんですけど一番は『金物ボーイズ』ですかね。金物屋さんで衣装を決めたりMVっぽい画を撮ったり。とにかく全部新鮮で全部楽しかったです！
▼佐藤龍我（ACEes）
めっちゃ楽しかった！ロケって大体決まってるじゃないですか？こっち行って、こっち行ってみたいな。それが本当になくて全て自由で全部面白かったです。中でもやっぱり巨大ドローンはスゴかったです！大迫力！マジで！本当にヘリコプターみたいで。あれでいつかMVとか撮れるように頑張りたいなって思いました！
■番組プロデューサー 株木亘（テレビ東京 制作局）
ACEesの2人はノリも勘も良くて最高でした！秋山さんのフリに対して何でも大きな声で返してくれるので全てのボケが成立してしまった感があります（笑）ガスっていてロケ中、肝心な富士山が見えなかったのは残念ですが、面白さはアロチならではの安心安定のクオリティですので休日の昼下がり、ぜひご家族でご覧ください！
【写真】山下美月の手を引きモテ男っぷりを発揮する作間龍斗
ロケ翌日にライブが控えているのにもかかわらず「秋山さんに会いたい！」とやって来た2人。偶然にも3人の名前にドラゴン系の漢字（竜と龍）が入っている共通点を発見し「スリードラゴンズ」というユニット名を命名する。
ドローンを大量に持っているお宅に行ってみると、見たこともない巨大ドローンが。聞くと、物を運搬する物流用ドローンとのことで、秋山は「梅宮さんTシャツを飛ばして遠近法で体モノマネをしたい」とオーダーする。果たして前代未聞のドローンチャレンジは成功するのか。
金物屋の社長の「秋山さんが多分気にいる面白いものがたくさんあるので来てほしい」との書き込みが気になり訪問すると、秋山垂涎の専門グッズがずらり。秋山の提案で金物屋の商品を小道具にして新ユニットを結成することに。店員たちも大爆笑の秋山・深田・佐藤によるユニット・金物ボーイズのビジュアルとは一体。
ほかにも富士吉田名物のいなり寿司や吉田うどんを食べたり、ウクレレを練習し始めたばかりの女性の味のある演奏を聴いたり、秋山ファンの3歳児の誕生日パーティに参加したり…地図を通じないと出会えない奇跡の展開が満載となる。
そして、番組冒頭には秋山から番組ファンにうれしい報告が。秋山自身も大喜びして勝手にトロフィーまで作成してしまった「驚きのニュース」とは。
また9月5日にヒューリックホール東京にて「秋山ロケの地図」と「秋山アーカイブ映像センター」の合同リアルイベント「地図とホームビデオに乾杯祭りin有楽町」の開催が決定。秋山がMCを務めるテレ東2番組の面白どころを凝縮。最近ノンアルコールビールがのめるようになった秋山が、ずっと夢だったロフトプラスワン的なマニアックな話をしながらお酒をのむイベント。観客を巻き込みながら楽しむ秋山ワールド全開のお祭りとなる。
■出演者コメント
▼秋山竜次（ロバート）
ずっと山や自然が見えている状態のロケで空気がおいしくて。「気持ちいいなー」ってずっと言ってました。おいしい魚を食べたり、面白いお店や人との出会いもあったしとにかく楽しいロケでしたね。ゲストがACEesの2人。龍我くん、竜生くん、そして竜次で「スリードラゴンズ」というユニットを結成しまして、これは間違いなく今後日本を代表するユニットになるような気がしてます（笑）他にも4、5個いい感じユニットが誕生したけど、龍我くんと竜生くんはちゃんと覚えていてくれてるのでしょうか？1日経ったら忘れてるんじゃないのかな？そんなことも含め、「秋山ロケの地図」富士吉田市編。マジで面白いんでぜひ見てほしいです。
▼深田竜生（ACEes）
最高でしたね！こんなに自由なロケをするのが今までなかったのでめちゃくちゃ楽しかったです。どこに行っても大体ユニットが誕生していたんですけど一番は『金物ボーイズ』ですかね。金物屋さんで衣装を決めたりMVっぽい画を撮ったり。とにかく全部新鮮で全部楽しかったです！
▼佐藤龍我（ACEes）
めっちゃ楽しかった！ロケって大体決まってるじゃないですか？こっち行って、こっち行ってみたいな。それが本当になくて全て自由で全部面白かったです。中でもやっぱり巨大ドローンはスゴかったです！大迫力！マジで！本当にヘリコプターみたいで。あれでいつかMVとか撮れるように頑張りたいなって思いました！
■番組プロデューサー 株木亘（テレビ東京 制作局）
ACEesの2人はノリも勘も良くて最高でした！秋山さんのフリに対して何でも大きな声で返してくれるので全てのボケが成立してしまった感があります（笑）ガスっていてロケ中、肝心な富士山が見えなかったのは残念ですが、面白さはアロチならではの安心安定のクオリティですので休日の昼下がり、ぜひご家族でご覧ください！