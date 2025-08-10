TTFC『ゴジュウジャー補ジュウ計画』 クセ強なブライダン先生が登場
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のTTFCオリジナルスピンオフ『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』の最新話が10日に配信。第25話補ジュウ計画「続・青春の懺悔室」には、「熱血!?ファイヤキャンドル先生」と、生徒魅了する「魔性のブーケ先生」が登場。ゴジュウジャーとクセ強なブライダン先生が送る『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』的学園ライフの完結編となる。
【写真】『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』クセ強ブライダン先生トリオ
『No.22 第25話補ジュウ計画「続・青春の懺悔室」』には、ついに2人のクセ強先生の「熱血!?ファイヤキャンドル先生（演：三本木大輔）」と、生徒を魅了する「魔性のブーケ先生（演：まるぴ）」がそれぞれやってくる。熱血…、と思いきやなんだか気弱そうなファイヤキャンドルと大人の魅力漂わせるブーケ。第24話補ジュウ計画では「クオン先生（演：カルマ）」の暴走により学級崩壊のピンチに陥った3年B（ブライダン）組のゴジュウジャー。出そろったクセ強ブライダン先生トリオ、ゴジュウジャーは青春を謳歌することができるのか…？
2週にわたってお届けしてきた3年B組のゴジュウジャーの青春学園ライフも第25話補ジュウ計画でついに完結。吠（演：冬野心央）の学ラン、陸王（演：鈴木秀脩）のブレザー、角乃（演：今森茉耶）のセーラー服。個性豊かな制服衣装を身にまとったゴジュウジャー全員のクラスメイト姿はこれで見納め？ゴジュウジャーの青春の行方やいかに？
