連続テレビ小説『あんぱん』の場面カット（C）NHK

写真拡大

　俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の第20週「見上げてごらん夜の星を」が、11日にスタートする。

【写真あり】相関図に大きな変化！　ネット「マジ!?」「二度見した」

　中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。

■第20週「見上げてごらん夜の星を」のあらすじ
百貨店を退職した嵩（北村匠海）は、独創漫画派という集団に所属し、そこで割り振られた仕事をこなしていたが、決して順調とは言えなかった。嵩を支えるため、のぶ（今田美桜）は鉄子（戸田恵子）に秘書を続けさせてほしいと頭を下げるが、鉄子から思いもよらない言葉を告げられる。それから７年の月日が流れ――、嵩が漫画家として売れる気配は…まだ、ない。ある日、柳井家にいせたくや（大森元貴）が六原永輔（藤堂日向）を連れてやってきて、ミュージカル「見上げてごらん夜の星を」の舞台美術装置を手がけてくれないかと相談される。