【お得】コミックシーモアで『地獄先生ぬ〜べ〜』など1日限定で全巻無料、『鬼滅の刃』『怪獣8号』『光が死んだ夏』ほか30％OFFに
総合電子書籍ストア『コミックシーモア』が、８月10日（日）１日限定で、この夏アニメ化された『桃源暗鬼』、『地獄先生ぬ〜べ〜』が無料で読めるキャンペーンを開催。また同日より16日まで、メディア化された原作コミック『19番目のカルテ 徳重晃の問診』などが一部無料になるほか、現在は『鬼滅の刃』『怪獣8号』『光が死んだ夏』などがお得に読めるキャンペーンも実施中だ。
【画像】鬼滅を超えた！？メディア化作品ランキング1位
1日限定､全巻無料で読める『2025年夏アニメ化作品』全巻無料キャンペーンは、8月10日（日）の１日限定。対象作品は『桃源暗鬼』、『地獄先生ぬ〜べ〜』。
また､『2025年夏メディア化作品』大量無料キャンペーンは、8月10日（日）〜8月16日（土）に開催。『地獄先生ぬ〜べ〜』が12巻、『桃源暗鬼』と『地縛少年 花子くん』が10巻、『19番目のカルテ 徳重晃の問診』が5巻無料となる。
さらに、『2025年夏メディア化作品』まとめ買いキャンペーンも実施中。この夏、アニメ化･ドラマ化･映画化された原作コミックなどが10冊30%OFFとなっている。対象作品は、映画化も話題の『鬼滅の刃』、『近畿地方のある場所について』、『隣のステラ』など。ドラマ化された『19番目のカルテ 徳重晃の問診』などのほか、アニメ化作品『怪獣8号』、『ガチアクタ』、『タコピーの原罪』、『ダンダダン』、『光が死んだ夏』など多数。期間は、8月8日（金）〜8月21日（木）まで。
また、キャンペーン開催を記念して、コミックシーモアでの夏メディア化作品売上ランキングTOP3も発表。1位は『光が死んだ夏』、2位は『隣のステラ』、3位は『鬼滅の刃』となった（7月1日〜7月20日までのコミックシーモアサイト内売上データより）。
