¡ÚÉÝ¤¤ÏÃ¡ÛÍ©Îî¤¬½Ð¤ë¤«¤é²È¤ò½Ð¤¿¡Ä»Ð¤ÎÃé¹ð¤òÌµ»ë¤·¤¿²ÈÂ²¤¬¡¢¶¸¤¤»Ï¤á¤¿Æü¾ï¤Ç¸«¤¿°Ì´¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡ÖÆ¬¤¬º®Íð¤¹¤ë¤Î¤È¶²ÉÝ¤¬Æ±»þ¤Ë¤¤¿¡×¡ÖÌ¡²è¤Ç¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¡×¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤³¤«¤é¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¡×¤Ê¤É¡¢ÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö°ÕÌ£¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÝ¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëº´Æ£¤µ¤ó¤ÎÁÏºîÌ¡²è¡Ö¾¾ÌÚ¤µ¤ó¤Á¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºî¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¤É¤³¤ÎÉô²°¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©2³¬¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤¿¤¿¤Á¤ÎÍÎ¼¼¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
¾¾ÌÚ¤µ¤ó°ì²È¤Ï¡¢ÁÄÊì¡¢Êì¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â3¿Í¤Î5¿ÍÊë¤é¤·¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»Ð¤Î¥Ï¥Å¥¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¡¢¶á½ê¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÍ©Îî¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¡£4¿Í½Ð¤ë¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£
»Ð¤¬½é¤á¤ÆÎî¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤À¤Ã¤¿¡£¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤éÉô²°¤ÎÃæ¤òÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍ©Îî¤ò³Ø¹»¤Îµ¢¤ê¤ËÈ¯¸«¤·¤¿¡£ÉÔË¡¿¯Æþ¼Ô¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿»Ð¤Ï·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢2³¬¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ºî¼Ô¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÄ¹»Ð¤À¤±¤¬4¿Í¤¤¤ë(4¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤)¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÀº¿À¾õÂÖ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤«¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼õÀ¡¦À³Ê¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ²È¤Ëµ¯¤³¤ë²ø°Û¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î°ã¤¤¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
²ø°Û¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÏÀðÉ÷µ¡¤À¤Ã¤¿¡£²óÅ¾¤¹¤ëÀðÉ÷µ¡¤Ë²¿¤«¤¬Åö¤¿¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¥¿¥¯¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤¬ÉÑÈË¤Ëµ¯¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Êì¤ÈÁÄÊì¡¢¥Ï¥Å¥¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢2³¬¤ÇÁö¤ê²ó¤ëÂ²»¤¬¤¹¤ë¡£¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈÁÄÊì¤Ï2³¬¤ò¸«¾å¤²¤ë¤¬¡¢¥¿¥¯¤ÏÏÂ¼¼¤ÇÃë¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Áö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
¥¿¥¯¤¬ÏÂ¼¼¤Ç¸«¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¥Å¥¤Ï¡Ö¿²¤Ü¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÄÊì¤¬¡Ö2³¬¤Ï¡¢¤¢¤ó¤¿¤¿¤Á¤ÎÍÎ¼¼¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¡¢¡Ö¤¨¡©¡×¤Èº®Íð¤¹¤ë¥Ï¥Å¥¡£¡Ö¤â¤¦¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÁÄÊì¤¬¥¿¥¯¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¡Ö¤½¤Î»Ò¡¢¤É¤³¤Î»Ò¡©¡×¤È²øëÃ¤Ê´é¤ò¤·¤¿¡£
²£¤ò¸«¤ë¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¥¿¥¯¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¬ÃÊ¤«¤éÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡Ä¡£¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥¿¥¯¤À¤Ã¤¿¡£°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢º®Íð¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ºî¼Ô¤¬ÄÉµá¤¹¤ë¡ÖÆÉ¸å¤â¥¾¥¯¥¾¥¯¤µ¤»¤ëÉ½¸½¡×¤ÈÁÏºî°ÕÍß
º´Æ£¤µ¤ó¤¬¥Û¥é¡¼Ì¡²è¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥Û¥é¡¼¤¬¸«¤¿¤¤(ÆÉ¤ß¤¿¤¤)¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÆÉ¤ß¤¿¤¤¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëºîÉÊ¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÇÉÁ¤±¤¿¤é¤è¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤½¤ì¤¬Ì¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¡Ö¸å¤Ç¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤â¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤¬Ì¡²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤è¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾¾ÌÚ¤µ¤ó¤Á¡×¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃåÁÛ¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤ÏÃ»¤¯¤Æ¥ª¥Á¤Î¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤¤¿¤¯¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¿Þ¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÊý¿Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´¶¼Õ¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¼¡¡¹¤ËÉÔ²Ä²ò¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¾¾ÌÚ¤µ¤ó¤Á¡£Îî¤Ï½»¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£¡ÖÅ¨°Õ¤â¶½Ì£¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤«¤é¤«¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ÊÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§º´Æ£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ¬¤¬º®Íð¤¹¤ë¤Î¤È¶²ÉÝ¤¬Æ±»þ¤Ë¤¤¿¡×¡ÖÌ¡²è¤Ç¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¡×¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤³¤«¤é¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¡×¤Ê¤É¡¢ÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö°ÕÌ£¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÝ¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëº´Æ£¤µ¤ó¤ÎÁÏºîÌ¡²è¡Ö¾¾ÌÚ¤µ¤ó¤Á¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºî¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¤É¤³¤ÎÉô²°¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©2³¬¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤¿¤¿¤Á¤ÎÍÎ¼¼¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
¾¾ÌÚ¤µ¤ó°ì²È¤Ï¡¢ÁÄÊì¡¢Êì¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â3¿Í¤Î5¿ÍÊë¤é¤·¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»Ð¤Î¥Ï¥Å¥¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¡¢¶á½ê¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÍ©Îî¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¡£4¿Í½Ð¤ë¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£
»Ð¤¬½é¤á¤ÆÎî¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤À¤Ã¤¿¡£¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤éÉô²°¤ÎÃæ¤òÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍ©Îî¤ò³Ø¹»¤Îµ¢¤ê¤ËÈ¯¸«¤·¤¿¡£ÉÔË¡¿¯Æþ¼Ô¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿»Ð¤Ï·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢2³¬¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ºî¼Ô¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÄ¹»Ð¤À¤±¤¬4¿Í¤¤¤ë(4¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤)¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÀº¿À¾õÂÖ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤«¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼õÀ¡¦À³Ê¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ²È¤Ëµ¯¤³¤ë²ø°Û¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î°ã¤¤¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
²ø°Û¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÏÀðÉ÷µ¡¤À¤Ã¤¿¡£²óÅ¾¤¹¤ëÀðÉ÷µ¡¤Ë²¿¤«¤¬Åö¤¿¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¥¿¥¯¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤¬ÉÑÈË¤Ëµ¯¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Êì¤ÈÁÄÊì¡¢¥Ï¥Å¥¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢2³¬¤ÇÁö¤ê²ó¤ëÂ²»¤¬¤¹¤ë¡£¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈÁÄÊì¤Ï2³¬¤ò¸«¾å¤²¤ë¤¬¡¢¥¿¥¯¤ÏÏÂ¼¼¤ÇÃë¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Áö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
¥¿¥¯¤¬ÏÂ¼¼¤Ç¸«¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¥Å¥¤Ï¡Ö¿²¤Ü¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÄÊì¤¬¡Ö2³¬¤Ï¡¢¤¢¤ó¤¿¤¿¤Á¤ÎÍÎ¼¼¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¡¢¡Ö¤¨¡©¡×¤Èº®Íð¤¹¤ë¥Ï¥Å¥¡£¡Ö¤â¤¦¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÁÄÊì¤¬¥¿¥¯¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¡Ö¤½¤Î»Ò¡¢¤É¤³¤Î»Ò¡©¡×¤È²øëÃ¤Ê´é¤ò¤·¤¿¡£
²£¤ò¸«¤ë¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¥¿¥¯¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¬ÃÊ¤«¤éÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡Ä¡£¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥¿¥¯¤À¤Ã¤¿¡£°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢º®Íð¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ºî¼Ô¤¬ÄÉµá¤¹¤ë¡ÖÆÉ¸å¤â¥¾¥¯¥¾¥¯¤µ¤»¤ëÉ½¸½¡×¤ÈÁÏºî°ÕÍß
º´Æ£¤µ¤ó¤¬¥Û¥é¡¼Ì¡²è¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥Û¥é¡¼¤¬¸«¤¿¤¤(ÆÉ¤ß¤¿¤¤)¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÆÉ¤ß¤¿¤¤¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëºîÉÊ¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÇÉÁ¤±¤¿¤é¤è¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤½¤ì¤¬Ì¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¡Ö¸å¤Ç¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤â¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤¬Ì¡²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤è¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾¾ÌÚ¤µ¤ó¤Á¡×¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃåÁÛ¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤ÏÃ»¤¯¤Æ¥ª¥Á¤Î¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤¤¿¤¯¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¿Þ¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÊý¿Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´¶¼Õ¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¼¡¡¹¤ËÉÔ²Ä²ò¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¾¾ÌÚ¤µ¤ó¤Á¡£Îî¤Ï½»¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£¡ÖÅ¨°Õ¤â¶½Ì£¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤«¤é¤«¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ÊÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§º´Æ£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£