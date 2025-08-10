¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡ÛÄ¹ºê¸©¡¦²¼ÂÐÇÏ¡¢¾åÂÐÇÏ¡¢°í´ô»Ô¤ËÈ¯É½ 10Æü09:42»þÅÀ
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°9»þ42Ê¬¤Ë¡¢¹¿¿å·ÙÊó¤ò²¼ÂÐÇÏ¡¢¾åÂÐÇÏ¡¢°í´ô»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°í´ô¡¦ÂÐÇÏ¤Ç¤Ï¡¢11ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¡¢10ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£²¼ÂÐÇÏ
¢¢¹¿¿å·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡10ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¢£¾åÂÐÇÏ
¢¢¹¿¿å·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡10ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¢£°í´ô»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡60mm
¢¢¹¿¿å·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡10ÆüÃë²á¤®¤«¤é10ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü