±ºÀîÂç¾¤µ¤ó»àµî¡¡µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ç³«Æ¬¼ê½Ñ¡¡8Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¿ÀÂÌÐÍø¤µ¤óÂ³¤Æ±°ì¶½¹Ô¤Ç2Áª¼ê¤¬
¡¡ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊJBC¡Ë¤Ï9Æü¡¢2Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥é¥¤¥ÈµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¸å¤ËµÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Î¤¿¤á³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡¢Æ±µé4°Ì¤À¤Ã¤¿±ºÀîÂç¾¤µ¤ó¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬9Æü¸á¸å10»þ31Ê¬¡¢»àµî¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£28ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¶½¹Ô¤Ë½Ð¾ì¤·ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¸å¤ËÆ±ÍÍ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¿ÀÂÌÐÍøÁª¼ê¡ÊM¡¦T¡Ë¤â8Æü¸á¸å10»þ59Ê¬¤Ë28ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£
¡¡±ºÀîÁª¼ê¤Ï2Æü¤ÎÆüËÜ¥é¥¤¥ÈµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÇÆ±µé5°Ì¤ÎºØÆ£ÍÛÆó¡Ê29¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤Ë¶¯Îõ¤Ê±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤Æ8²óTKOÉé¤±¡£¥ê¥ó¥°¤«¤éÃ´²Í¤Ç±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢°åÌ³¼¼¤Ç¤Ï°ìÅÙ°Õ¼±¤¬²óÉü¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤Î¸å¡¢ÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë½ù¡¹¤Ë°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±°ì¶½¹Ô¤Ç2¿Í¤¬³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¾å½é¤á¤Æ¡£¤È¤â¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£