好き＆行ってみたい「静岡県の道の駅」ランキング！ 2位「伊東マリンタウン」を抑えた1位は？【2025年調査】
週末ドライブの目的地や旅行中の立ち寄りスポットとして、今や観光地としても注目されている「道の駅」。地元の特産品やご当地グルメが楽しめるだけでなく、その地域ならではの魅力がぎゅっと詰まった場所として人気を集めています。
All About ニュース編集部は8月5〜6日、20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「静岡県の道の駅」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「伊東でキャンプをするときによく行きます。親戚の子供たちもみんなここが大好きです！ご飯も美味しいし温泉も楽しめるし外観も素敵！」（30代女性／埼玉県）、「天然温泉のシーサイドスパや足湯、海鮮も楽しめるから」（40代女性／神奈川県）、「海沿いに位置し、ヨーロッパ風のカラフルな建物が並ぶ。リゾート感満点の景観が楽しめるから」（50代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「富士山がみえるらしいので！リフレッシュできそう！」（30代女性／宮城県）、「富士山の絶景が見られて、新鮮な地元の食材や特産品も楽しめるから、富士の道の駅に行ってみたいです」（20代女性／新潟県）、「壮大な富士山を近くで見てみたい」（50代男性／徳島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：伊東マリンタウン（伊東市）／29票2位は「伊東マリンタウン（伊東市）」でした。海沿いの絶景ロケーションに立地する「伊東マリンタウン」は、温泉地・伊東の魅力を凝縮したような道の駅です。観光物産店やグルメが楽しめるのはもちろん、足湯や日帰り温泉施設が併設されている点が大きな特長。ドライブの休憩に癒やしのひとときを提供してくれるスポットとして、世代を問わず人気を集めています。海を望みながらのんびり過ごす時間は、まさに伊豆らしいぜいたくな体験です。
1位：富士（富士市）／63票堂々の1位となった「富士」は、名前の通り富士山を間近に望む雄大なロケーションが魅力の道の駅です。地元の特産品がそろう直売所や、富士山を背景にした絶景スポットとしてのフォトジェニックさが高く評価されており、多くの観光客を惹きつけています。天気が良ければ富士山の全貌を望めるというロマンと、地元の暮らしが息づく素朴さが同居する、訪れる価値の高い施設です。
