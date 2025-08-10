北九州市小倉北区の勝山公園で9日、「北九州市原爆犠牲者慰霊平和祈念式典」が開かれ、小雨が降る中、被爆者ら約200人が参列した。2発目の原爆の第1目標は同公園一帯にあった兵器工場「小倉陸軍造兵廠（しょう）」とされ、長崎市に原爆が投下された午前11時2分に「長崎の鐘」を鳴らし、黙とうした。

主催した市原爆被害者の会の吉田龍也会長（81）は「二度と原爆の犠牲者が出ないように、平和の大切さを次の世代に引き継いでいくことが責務だ」とあいさつ。武内和久市長（54）も「核兵器の脅威が（第1目標だった）この街に突きつけられた現実だったことを心に刻まねばならない。この街に暮らす私たちが果たすべき使命は重く深い」と訴えかけた。

「平和のメッセージ」の朗読もあり、地元の思永中2年、太田温乃（あつの）さん（13）が原案を書き、新開結月さん（13）らと練り上げたという。2人は「今、起きていることを知り、望んだ平和な未来を実現できるのは私たちです。当たり前じゃない今を大切に平和を守り続けたい」と力強く読み上げた。

市によると、市内で被爆者健康手帳を持つ人は590人（3月末時点）で、前年同期より45人減少した。

（重村誠志）