¡Ú¹Ã»Ò±à2025¡Û¡Ö¶¯¤¤¤Ê¡×À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¾¡Íø¤Ë»ÔÌ±¤é70¿Í´¿´î¡¡Ê¡²¬¡¦È¬½÷»ÔÌò½ê¤Ç¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè5Æü¤Î9Æü¡¢Âè1»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¸©È¬½÷»Ô¡Ë¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡ÊPV¡Ë¤¬»ÔÌò½ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£»ÔÌ±¤éÌó70¿Í¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÃÏ¸µ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¼±ç¤òÁ÷¤ê¡¢Æ±¹»¤Î½éÀïÆÍÇË¤Ë´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡»Í²óÉ½¡¢Æ±»Ô¹õÌÚÄ®½Ð¿È¤Î»³²¼¹Òµ±Êá¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÀèÀ©¤Î2ÅÀËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸åµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë4¡Ý3¤Ç¹°Á°³Ø±¡À»°¦¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ä¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡×¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯4·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸Æð¼°Ìîµå¥¯¥é¥Ö¡ÖÈ¬½÷BC¡×¤ÎÁª¼êÌó20¿Í¤â²ñ¾ì¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£¼ç¾¤Î°æ¼êÎ¶¸×¡Ê¤ê¤å¤¦¤È¡Ë¤µ¤ó¡Ê14¡Ë¤Ï¡Ö¤É¤¤É¤¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÀÜÀï¤òÀ©¤·¡ËÀ¾Ã»¤Ï¶¯¤¤¤Ê¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÊÀÐ¹õ²í»Ë¡Ë