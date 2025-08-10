¥°¥í¥ê¥¢¤ä¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡¢Ê¡²¬¡¦Ä¾Êý»Ô¤Ç¥ß¥Ë¥«¡¼60ÅÀÅ¸¼¨
¡¡1980¡Á90Ç¯Âå½éÆ¬¤ÎÆüËÜ¼Ö¤ÎÌÏ·¿¤ä¥ß¥Ë¥«¡¼¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÆü»º¥×¥ê¥ó¥¹¼«Æ°¼ÖÌÏ·¿¥ß¥Ë¥«¡¼Å¸¡×¤¬¡¢Ê¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô¿·Ä®¤ÎÄ¾ÊýºÐ»þ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£14Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢Âç»³ÏÂ¹¬¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¥°¥í¥ê¥¢¤ä¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Æü»º·Ï¤ÎÈÎÇäÅ¹¡ÖÆü»º¥×¥ê¥ó¥¹¡×¤¬°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¼ï¤ÎºîÉÊÌó60ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·º»ö¥É¥é¥Þ¤Î¡ÖÆÃÁÜºÇÁ°Àþ¡×¤ä¡ÖÀ¾Éô·Ù»¡¡×¡¢Ì¡²è¡Ö¤è¤í¤·¤¯¥á¥«¥É¥Ã¥¯¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼Ö¤òÆÃ½¸¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Æþ¾ìÌµÎÁ¡£ºÐ»þ´Û¡á0949¡Ê25¡Ë2008¡£
¡¡¡ÊÊÒ²¬´²¡Ë
