「ハーゲンダッツの日」である8月10日に、俳優の佐藤健さん、女優の中西希亜良さんが出演するハーゲンダッツのミルクのこだわりが詰まった特別動画「ミルクを育てる」篇をハーゲンダッツ ジャパン公式YouTubeチャンネルで公開した。さらに、それを記念し、ハーゲンダッツ詰め合わせセットを抽選で100人にプレゼントするキャンペーンを2025年8月10日限定で開催する。

100カ国以上で発売されるハーゲンダッツ、製造しているのは3カ国！

高級アイスクリームの代名詞、ハーゲンダッツが誕生したのは1961年、アメリカのニューヨーク。創業者ルーベン・マタスは“大人も満足できる高品質なアイスクリームを作りたい”との思いだった。日本には1984年に上陸し、ハーゲンダッツ ショップ日本一号店が青山にオープン。連日長蛇の列ができるほどの盛況ぶりが話題に。

もちろん現在も品質にこだわり、厳選した素材だけでアイスクリームを作り続けているハーゲンダッツ。世界100カ国以上で販売されているが、工場は3カ国にしかないのをご存知だろうか。アメリカ、フランス、そして日本なのである。ハーゲンダッツのすべてのアイスクリームに使われているのがミルク。ルーベン・マタスが目指すアイスクリームの味を再現できるのが、北海道の浜中町を中心とした東部根釧エリアのミルクだったそう。

ハーゲンダッツが日本で製造されている秘密はミルクにあり？

8月10日はハーゲンダッツ ジャパンの創業日であり、「ハーゲンダッツの日」として日本記念日協会に登録されている。「ハーゲンダッツの日」 を記念して公開された特別動画「ミルクを育てる」篇では、これまでハーゲンダッツのTVCMに数多く出演してきた佐藤健さんと、3月に発売したミニカップ「ザ・ミルク」のTVCMに出演している中西希亜良さんが初共演。

特別動画「ミルクを育てる」篇

特別動画「ミルクを育てる」篇

中西さんがハーゲンダッツの主原料、ミルクの生産地である北海道・根釧地区の浜中町を訪れ、ミルクに込められたこだわりを探る。映像は、佐藤さんのナレーションとともに進行し、北海道の広大で心地よい牧草地や、牛たちとのふれあいを通じて、ハーゲンダッツの美味しさの原点を、豊かな自然とともに丁寧に描く。ハーゲンダッツが大切にしている素材へのこだわりをご覧あれ。

YouTube動画：https://youtu.be/NoOe_8ptdhc

ハーゲンダッツ特別動画「ミルクを育てる」篇

応募は8月10日限り！ ミニカップ12個セットが当たるキャンペーン

また、特別動画「ミルクを育てる」篇の公開を記念し、ハーゲンダッツ ジャパン公式Xで「ハーゲンダッツの日キャンペーン」を実施。動画を紹介している対象ポストから応募すると、ミルクの贅沢な味わいが楽しめる「ハーゲンダッツ ミニカップ12個詰め合わせセット」が抽選で100人に当たる。応募期間は2025年8月10日 8時10分〜23時59分までの一日限り。

ミニカップの定番「ザ・ミルク」・「バニラ」・「ストロベリー」・「グリーンティー」・「クッキー＆クリーム」・「マカデミアナッツ」・「ショコラ デュオ」・「ラムレーズン」の8商品を改めて確認しておこう。※商品紹介文はニュースリリースより

ミニカップ「ザ・ミルク」

ミニカップ「ザ・ミルク」

ミルク、砂糖、卵、塩、4つのシンプルな素材だけを使用し、ハーゲンダッツが厳選した素材の味わいを贅沢に楽しめるミルクアイスクリーム。北海道産生乳をクリーム等の原材料として100％使用し、口に含んだ瞬間からミルクのコクと甘みを感じるとともに、すっきりとした後味が楽しめる、ミルクアイスクリームの決定版。

ミニカップ「バニラ」

ミニカップ「バニラ」

甘く豊かなマダガスカル産バニラの香りを楽しめる。バニラビーンズの中でも深い香りが特長のレッドビーンズを使用した、リッチでクリーミーな味わいが特長。創業以来多くの人に愛され続けている、ハーゲンダッツを象徴するフレーバー。

ミニカップ「ストロベリー」

ミニカップ「ストロベリー」

丁寧に手摘みした、みずみずしいイチゴの果肉と果汁をぜいたくに使用。複数のイチゴをブレンドし、ハーゲンダッツの濃厚な味わいのミルクと混ぜても果実本来のフルーティーさや、果肉の食感がしっかり生きるように仕上げている。

ミニカップ「グリーンティー」

ミニカップ「グリーンティー」

日本での開発第1号商品として1996年に誕生した。熱と光に弱い抹茶の品質を守るために、暗闇の中で石臼で丁寧に挽いた香り高い抹茶を使用。上質な抹茶だけを惜しみなく使用し、深くて濃厚な本格的な味わいが楽しめる。

ミニカップ「クッキー＆クリーム」

ミニカップ「クッキー＆クリーム」

バニラアイスクリームにハーゲンダッツオリジナルのココアクッキーを混ぜ込んだ。ほろ苦く香ばしいココアクッキーとクリーミーなアイスクリームの組み合わせが絶妙なハーモニーを奏でる。

ミニカップ「マカデミアナッツ」

ミニカップ「マカデミアナッツ」

濃厚な味わいのバタースカッチアイスクリームに、香ばしくローストしたマカデミアナッツを混ぜ込んだ。ナッツのカリカリとした食感の楽しさと、濃厚なアイスクリームの味わいがマッチしたリッチなフレーバー。

ミニカップ「ショコラ デュオ」

ミニカップ「ショコラ デュオ」

ミルクチョコレートとビターチョコレート、2つの本格的なチョコレートの味わいを楽しめる。1つのカップで2種類のチョコレートの味わいを楽しめるため、チョコレートアイスクリーム好きにはたまらないフレーバー。

ミニカップ「ラムレーズン」

ミニカップ「ラムレーズン」

ハーゲンダッツオリジナルの香り高いラム酒にじっくりと漬け込んだレーズンを使用した、濃厚で贅沢な味わいのアイスクリーム。芳醇な味わいと香りが特長のラムレーズンが生み出す、上品で洗練された味わいを楽しめる。※アルコール分0.7%を含む。

うっかりキャンペーンの応募を忘れないように、今すぐチェック！