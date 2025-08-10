²ÈÄíºÚ±à¤Î¥¹¥¤¥«10¸Ä¤¬¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤ë¡Ä¥¯¥Þ¤«¡¡Æ°Êª¤ÎÂÀ×¤é¤·¤¤â¤Î¤â¡¡¿©³²Áê¼¡¤°ËÌ³¤Æ»¹¾º¹Ä®
ËÌ³¤Æ»¡¦¹¾º¹Ä®¤ÎÈª¤Ç2025Ç¯8·î10Æü¡¢¥¹¥¤¥«¤¬Æ°Êª¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
10Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤¹¤®¡¢¹¾º¹Ä®ÃæÌÖÄ®¤Ë½»¤à½÷À¤«¤é¡ÖÈª¤Ç¥¹¥¤¥«¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ÈÄíºÚ±à¤ÇºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¤¥«10¸Ä¤¬¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ°Êª¤ÎÂÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹¾º¹Ä®Æâ¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¥¹¥¤¥«¤ä¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Î¿©³²¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤â¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£