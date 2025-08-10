江戸の警察官「与力」と「同心」八丁堀七不思議にみる彼らの独特の暮らしぶりとは【後編】

「女湯の刀掛け」

【前編】では、江戸時代の町奉行所の与力と同心の役割や、意外と裕福だった彼らの暮らしを支えた役得について説明しました。

【後編】では、同心が担った警察機能の具体的な業務などについて詳しく見ていきましょう。

『鬼平犯科帳』では同心・与力が組屋敷に住んでいる様子が描かれていますが、町奉行所でも同様の組屋敷があります。時代劇でもたびたび登場する八丁堀です。

江戸の街には、その地域ごとの特色を表すものとしてさまざまな七不思議がつくられましたが、八丁堀にも七不思議がありました。その中には、与力と同心の日常がよく分かるものもあります。

例えば「女湯の刀掛け」です。刀掛けは風呂に入る際に刀を置く場所であるため、本来なら女湯には無いはずですが、八丁堀の銭湯の女湯にはこの刀掛けがありました。

江戸の街には多くの銭湯があり、江戸っ子たちに人気でした。男湯は朝から混み合いますが、女湯が混むのは昼から夜にかけて。

銭湯の女湯の様子を描いた浮世絵『女湯』（Wikipediaより）

そこで、八丁堀の銭湯では与力・同心に朝の女湯を開放し、彼らが出勤前にゆったり風呂に入れるようにしたのです。

また与力・同心の女湯での朝湯は、男湯の噂話を聞くためという意味合いもありました。

湯上がりには床屋で、丁髷部分が細く髪の毛を一直線に剃った、小銀杏と呼ばれる八丁堀風の独特な髷を結います。こうした粋な姿から、与力・同心は洒落者として、相撲取り・火消しとともに江戸三男と呼ばれるようになりました。

旦那であって殿様にあらず

「女湯の刀掛け」に見られるように、江戸の人々は、いざという時に自らの利益に直結する与力・同心に、日頃からさまざまな便宜を図っていたようです。

このことから八丁堀七不思議のひとつに「金で首がつながる」というのもあります。首が飛ぶような罪であっても、賄賂によって手心が加えられたことを揶揄するものです。今の時代から見ればとんでもない話ですね。

1849年（嘉永2年）の築地八町堀日本橋南絵図 （Wikipediaより）

他にも、八丁堀七不思議には「奥様あって殿様無し」というものもありました。

八丁堀は日本橋に隣接する地で、与力には300坪、同心には100坪が拝領されました。日本橋の人々などは、与力・同心を「八丁堀の旦那」と呼んでいたそうです。

これは、与力・同心が邸地の一部に家を建てて住み、そのほかの土地を酒屋や医者など町の人々に貸したためで、親しみを込めて「旦那」と呼ばれていたのです。

一方、あくまでも「殿様」は大名や旗本の敬称です。『鬼平犯科帳』でも平蔵が「殿様」と呼ばれるシーンがありますが、与力は旗本格であるにもかかわらず旗本の下の御家人の身分だったため「殿様」とは呼ばれませんでした。だから「殿様無し」なのでしょう。

与力と同心の活躍は、江戸の街の治安を支え、町人文化と武士の格式が融合した独自の生活様式を生み出しました。彼らの日常は、江戸っ子の粋な精神と実利的な側面を映し出していたのです。

こうした体制を含んだ町奉行所の仕組みは、後年に明治の近代警察制度の礎となり、現代の日本社会にも影響を与え続けました。江戸の治安組織は、地域社会との結びつきの中で秩序と活気を共存させた、歴史的な遺産と言えるでしょう。

参考資料：縄田一男・菅野俊輔監修『鬼平と梅安が見た江戸の闇社会』2023年、宝島社新書画像：Wikipedia