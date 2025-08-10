¼õ·º¼Ô¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¸òÎ®¡¢"ËÜ¤È¼ê»æ"¤òÆÏ¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î10Ç¯¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤Ï°¤¤¤ÈÀþ°ú¤¤·¤Ê¤¤¡×
¡Öµã¤±¤ëËÜ¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÌµ½þËÜ¤ò´õË¾¤·¤Þ¤¹¡×
ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤Î°ì¸®²È¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î·ºÌ³½ê¤«¤éËÜ¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤òµá¤á¤ë¼ê»æ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ëËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÉý¹¤¯¡¢»ö·ï¤ò°·¤Ã¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´±Ç½¾®Àâ¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£
ËÜ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿4¾ö¤Û¤É¤ÎÉô²°¤Ç¤Ï¡¢2¡Á3¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Çºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£´õË¾¤ÎËÜ¤òÃª¤«¤éÃµ¤·½Ð¤·¡¢¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð½Å¤Í¤ÆÎØ¥´¥à¤Ç¤È¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£
¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëËÜ¤ÏÊ£¿ô¤Î¼õ·º¼Ô¤«¤é´õË¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂåÂØ¤ÎËÜ¤òÁª¤ó¤ÇÁ÷¤ë¡£
¤³¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê³èÆ°¤¬Ìó10Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼õ·º¼Ô¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó200¿Í¡£ÆÃ¤ËÌµ´üÄ¨Ìò·º¤Î¼õ·º¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ü¸µ¼õ·º¼Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢»Ù±ç¼Ô¤È¤Îå«¤¬¹¹À¸¤Î¥«¥®¤Ë
¤³¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¸µ¼õ·º¼Ô¤ÎÝêÆï¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ê¥ó¡Ë¤µ¤ó¤¬2015Ç¯¤Ë»Ï¤á¤¿¡Ö¤Û¤ó¤Ë¤«¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤À¡£
¼«¿È¤ÎÉþÌòÃæ¡¢Â¿¤¯¤Î¼õ·º¼Ô¤¬²ÈÂ²¤äÃÎ¿Í¤È¤ÎÏ¢Íí¤òÀä¤¿¤ì¡¢¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
È¿¾Ê¤Ï1¿Í¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¹¹À¸¤Ï1¿Í¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£¶ºÀµ¤Î¸½¾ì¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤À¡£
±¿ÎÉ¤¯Ê½¤Î³°¤Î¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥ï¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤¬¹¹À¸¤Ë¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ãø½ñ¤Ë¤Ï¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¼õ·º¼Ô¤¬¹¹À¸¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»Ù±ç¼Ô¤È¤Îå«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ä
¡ã»ä¤Ï»Ù±ç¼Ô¤È¤Î¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ä
¡ü¼õ·º¼Ô¤Î¸¶¹Æ¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ë·ÇºÜ¡Ö¥×¥ê¥º¥ó¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡×
¡Ö¤Û¤ó¤Ë¤«¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î³èÆ°¤Ï¡¢ËÜ¤ÎÍ¹Á÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Íê¤ì¤ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¼õ·º¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½ñÀÒ¹ØÆþ¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¡¢¼Ì¿¿¤Î°õºþ¤Ê¤ÉÂå¹Ô¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊÇ¯²ñÈñ1000¡Á2000±ß¡Ë¤âÄó¶¡¤·¤Æ¡¢·ºÌ³½ê¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥×¥ê¥º¥ó¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡×¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¼õ·º¼Ô¤¬½ñ¤¤¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤äÏÀ¹Í¤ò¥Æ¥¥¹¥È²½¤·¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤änote¤Ç¸ø³«¡£´ó¹Æ¤·¤¿¼õ·º¼Ô¤Ë¤Ï1ËÜ¤¢¤¿¤ê500±ß¤Î¸¶¹ÆÎÁ¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¼«Í³¤Ç¡¢·ºÌ³½ê¤Ç¤ÎÆü¾ï¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¼«¤é¤Îºá¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤É¡¢Î¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÄÖ¤é¤ì¤ë¡£
Ê½¤ÎÃæ¤ÎÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢ºá¤ò½þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ìä¼«Åú¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿·ºÌ³½ê¤È¤¤¤¦¾ì¤¬¡¢¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ®½Å¤ÊÀÜÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¡Ö¤¢¤Á¤éÂ¦¡×¤ÈÀþ¤ò°ú¤«¤Ê¤¤¡¡Ê¸ÄÌ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È
¡ÖÈà¤é¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ã¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³èÆ°¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë½÷À¤À¡£²Ã³²¼Ô¤ò²ÈÂ²¤Ë»ý¤Ä¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÃÄÂÎ¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¡£
¼ê»æ¤Ç¤Ï¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Áê¼ê¤Î¡ÖÁ°²Ê¡×¤Ï¤¢¤¨¤ÆÄ´¤Ù¤Ê¤¤¡£ÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢²Ã³²¼Ô¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½÷À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¼õ·º¼Ô¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÆ°¤¤ËÉÒ´¶¤À¡£¥Ô¥¶¤Î¥Á¥é¥·¤ä±¿Å¾ÌÈµö¹ç½É¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢³°¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òÆ±Éõ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¼õ·º¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄí´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ã¤¤¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¤¢¤Ã¤Á¤Ï°¤¤¿Í¤¿¤Á¡Ù¤ÈÀþ°ú¤¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½Ö¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤¬À²¤ì¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥Ð¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡ü¸ÀÍÕ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¸«¤¨¤ëÊÑ²½¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¬ÆÏ¤¯¤È¤
2018Ç¯¤´¤í¤«¤é³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¡¢¾±»Ò²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤Ï¸µ¾®³Ø¹»¤Î»Ê½ñ¡£¼õ·º¼Ô¤È¤Î¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âÃ´Åö¤·¡¢Á´¹ñ¤Î·ºÌ³½ê¤«¤éÆÏ¤¯¼ê»æ¤ËÊÖ¿®¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÌ¼±¤â¤Ê¤¤¼õ·º¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤¼´Ø¤ï¤ë¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¾±»Ò¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÈÈºá¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥Ô¥å¥¢¤ÊÉôÊ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£Èï³²¼Ô¤ÎÌ¿Æü¤Ë²¿¤â¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡×
»Ù±ç¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ö¹¹À¸¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î³èÆ°¤¬²¿¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤¬¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÊ½¤Î³°¤Ç²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸ÀÍÕ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼õ·º¼Ô¤ÎÃæ¤ËÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥¯¥ì¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿´¤¬ÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¿¾Úµò¤Ç¤¹¡£ÅÜ¤ê¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡£Ê¸¾Ï¤Ë¤½¤ÎÊÑ²½¤¬É½¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ü¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤Â¾¼Ô¤È¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê¸òÎ®¤¬¡¢¼õ·º¼Ô¤ÎÆâ¾Ê¤ò¿¼¤á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Ìµ´üÄ¨Ìò¤Î¼õ·º¼Ô¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ë°õ¾ÝÅª¤ÊÊ¸¾Ï¤¬¤¢¤ë¡£
¡ãà¤Û¤ó¤Ë¤«¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊ¸ÄÌ¡×»Ù±ç¤³¤½»äÃ£¤Î¡Ö¿´¡×¤ò»Ù±ç¤·¡¢à¤Ü¤Ã¤Áá¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¹¹À¸¡×¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï·ç¤¯¤³¤È¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î´Ø·¸À¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö¿´¡×¤ò³Ø¤Ó¡¢¿´¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¾¯¡Á¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤½¤ÎÀè¤Ë¤³¤ò¡Ö¹¹À¸¡×¡ÊÀ¸¤¤Ê¤ª¤·¡Ë¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¡ª¤³¤ì¤³¤½»äÃ£¿Í´Ö¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤¿Ç½ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤âÃ¯¤«¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤é¤ì¤ëàÍ¥¤·¤µá¤³¤½¤¬¡Ö¹¹À¸¡×¡ÊÀ¸¤¤Ê¤ª¤·¡Ë¤ÎÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ï»×¤¤¹Í¤¨¤ë¡£¡ä
¾±»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¡¢¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¼õ·º¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¡£³°¤È¤Ä¤Ê¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿®¤¸¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤âÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦°ìµÜ½Ó²ð¡Ë