¡ÈÌ¾²èºÂ¤ÎÊÄ´Û¡ÉÁê¼¡¤°¤Ê¤«Åìµþ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¡Ö¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤¬ÃÂÀ¸¡¡¡Ö´äÇÈ¥Û¡¼¥ë¡×¡Ö¥®¥ó¥ì¥¤¥Û¡¼¥ë¡×¤Î¡È°äÅÁ»Ò¡É¤ò¼õ¤±·Ñ¤°
±Ç²è´Û¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸½¾õ
¡¡¶áÇ¯¡¢Ä®¤Î½ñÅ¹¤¬Â³¡¹¤ÈÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ª¤Ê¤¸¤¯¾Ã¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¾®µ¬ÌÏ±Ç²è´Û¡Ö¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¡¿Ì¾²èºÂ¡×¤À¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¡×¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅìµþ¤Î¡È¤É¿¿¤óÃæ¡É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¡Ä¡Äµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁ´ËÆ¤ò¸ø³«
¡¡¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î±Ç²è´Û¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¿ô¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ÇúÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö±Ç²è¾å±Ç³èÆ°Ç¯´Õ2024¡×¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥·¥Í¥Þ¥»¥ó¥¿¡¼ÊÔ¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÁ´¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¿ô¤Ï¡Ö3709¡×¡£¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç256¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢Âç·¿»ÜÀß¡Ö¥·¥Í¥Þ¡¦¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê¥·¥Í¥³¥ó¡Ë¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¤ËÁ´¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÌó89%¤¬¡¢¥·¥Í¥³¥ó¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¤â¡¢¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¸«¤ì¤Ð¡¢ÈùÁý¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¡¢31´Û60¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¸½¾õ¤Ï¡Ö142´Û246¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡×¡Ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¶áÇ¯¤ÎÅìµþ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¥·¥Í¥Þ¡¦¥Á¥å¥×¥¡¦¥¿¥Ð¥¿¡×¡ÊËÌ¶è¡Ë¡¢¡Ö¥·¥Í¥Þ¥Í¥³¡×¡ÊÀÄÇß»Ô¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¡ÊËÏÅÄ¶è¡Ë¡¢¡Ö¥·¥â¥¥¿¡¾¥¨¥¥Þ¥¨¡¾¥·¥Í¥Þ K2¡×¡ÊÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤Ê¤É¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ï·ÊÞ¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¤Ï¡¢Â³¡¹¤ÈÊÄ´Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤Ï¡¢¿ÀÊÝÄ®¡Ö´äÇÈ¥Û¡¼¥ë¡×¤È¡¢¿À³Úºä¡ÖÈÓÅÄ¶¶¥®¥ó¥ì¥¤¥Û¡¼¥ë¡×¤¬ÊÄ´Û¤·¤¿¡£ÃÏÊý¤Ç¤â¡¢´ØÀ¾¤ÎÌ¾Ìç¡Ö¥Æ¥¢¥È¥ëÇßÅÄ¡×¤¬ÊÄ´Û¡Ê¤Î¤Á¡¢ÊÌ·à¾ì¤¬²þÌ¾¤·¤ÆºÆ³«¡Ë¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÌ¾¸Å²°¥·¥Í¥Þ¥Æ¡¼¥¯¡×¤ä¡ÖÌ¾±é¾®·à¾ì¡×¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖµþÅÔ¤ß¤Ê¤ß²ñ´Û¡×¤âÊÄ´Û¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÀçÂæ¡Ö¥Á¥Í¡¦¥é¥ô¥£¡¼¥¿¡×¡¢Ê¡²¬¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÃæ½§ÂçÍÎ¡×¤âÊÄ´Û¤·¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£·úÊª¤ÎÏ·µà²½¤ä·ú¤ÆÂØ¤¨¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤ÎÄêÃå¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëµÒ¿ô¸º¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÂç¤¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å±Çµ¡ºà¤ÎÆ³Æþ¤«¤é¤Û¤Ü10Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢Â¿¤¯¤¬Çã¤¤´¹¤¨¤Î»þ´ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£1Âæ1000Ëü±ßÁ°¸å¤Î·ÐÈñ¤òÍ×¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥®¥ê¥®¥ê¤Î·Ð±Ä¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ð¤«¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ëºòº£¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢Åìµþ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡¢¿ÀÊÝÄ®¡¦¸æÃã¥Î¿å¥¨¥ê¥¢¤Ë¤³¤Î½©¡¢¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î±Ç²è´Û¤ÎÌ¾¤Ï¡ÖCineMalice¡×¡Ê¥·¥Í¥Þ¥ê¥¹¡Ë¡£¾ì½ê¤Ï¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®¡£2020Ç¯3·î¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿¡Ò¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤ªÃã¤Î¿åÅ¹¡Ó¤ÎÀ×¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊÃÏ²¼¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤Û¤Ü¿ÀÊÝÄ®¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¶á¤¤¡£JR¡¿ÃÏ²¼Å´´Ý¤ÎÆâÀþ¡Ö¸æÃã¥Î¿å¡×±Ø¡¢ÃÏ²¼Å´¡Ö¿ÀÊÝÄ®¡×±Ø¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊâ¤¤¤Æ5¡Á10Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÀ¼£Âç³Ø½Ù²ÏÂæ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÎ¢¼ê¡¢1ÆüÃæ¹ÔÎó¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡Ö¤¦¤É¤ó´Ý¹á¡×¤Î¶á¤¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ô¥ó¤È¤¯¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤ªÎÙ¤Ï¡¢½ÐÈÇ¼Ò¡¦¸¸µº½ñË¼¡£²ÆÌÜÞûÀÐ¤¬Â´¶È¤·¤¿¤ªÃã¤Î¿å¾®³Ø¹»¡Êµì¡¦¶Ó²Ú¾®³Ø¹»¡Ë¤â¤¹¤°¤½¤Ð¤À¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤¤¤¦±Ç²è´Û¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢ÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ë¡¢¿ÀÊÝÄ®¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥¥ß¤â¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÙÇÛ¿Í¤Î°ðÅÄÎÉ»Ò¤µ¤ó¤È¡¢Éû»ÙÇÛ¿Í¤ÎÆ£±Ê°ìÉ§¤µ¤ó¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¿À³Úºä¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ì¾²èºÂ¡ÖÈÓÅÄ¶¶¥®¥ó¥ì¥¤¥Û¡¼¥ë¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Æ£±Ê¤µ¤ó¤Î´é¤Ë¤Ï¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈË¡Î§»öÌ³½ê¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë²ñ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¡¢·ëº§Á°¤ÎÉ×¤È¤È¤â¤Ë¥®¥ó¥ì¥¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È²ñ°÷¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê°ðÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¥®¥ó¥ì¥¤¤ÎÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ï¡ÈÌ¾²èºÂ³¦¡É¤ÎÌ¾Êª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¡×¤ÎÀè¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤í¤½¤í¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ê¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢±Ç²è´Û¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢±Ç²è´Û¤È¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡×»ö¶È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¡È±Ç²è´Û¤ò»Ï¤á¤ë¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°ì¤«¤é¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Àè¡¹¤Ç½Ð²ñ¤¦Êý¡¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÉÔÆ°»º²°¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ø¤¤¤Þ¤É¤ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤À¡Ù¤ÈºÇ½é¤«¤é¶¨ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥®¥ó¥ì¥¤¥Û¡¼¥ë¤ÎÆ£±Ê¤µ¤ó¤È¤ªÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ£±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¤ÎÁðÊ¬¤±ÅªÂ¸ºß¡¢¡Ö¥·¥Í¡¦¥ô¥£¥ô¥¡¥óÏ»ËÜÌÚ¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¥®¥ó¥ì¥¤¥Û¡¼¥ë¡×¤ÇÄ¹¤¯¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¿¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î±Ç²è´Û¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥®¥ó¥ì¥¤¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç·úÊª¤ÎÏ·µà²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¡¢¡È°ì»þÊÄ´Û¡É¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢°ÜÅ¾Àè¤â¡¢¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ£±Ê¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë´Û¼ç¤Î²ÃÆ£Ãé¤µ¤ó¤Ï¡¢2022Ç¯11·î¤ÎÊÄ´Û»þ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÊÄ´Û¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Þ¡¢¿·¤·¤¤¾ì½ê¤ÎºÇ½ªÄ´À°Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢Æ£±Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¤Ò¤ÈÈ©Ã¦¤°¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¡Ö¥·¥Í¥Þ¥ê¥¹¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ£±Ê¤µ¤ó¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¿Ê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ò¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤ªÃã¤Î¿åÅ¹¡Ó¤ÎÀ×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¡¢´ñÀ×Åª¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹¤µ¤âÃÏ¤ÎÍø¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¾ì½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¶½¹Ôµö²Ä¤¬²¼¤ê¤ë¤¿¤á¤Î½ô¾ò·ï¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼Åª¤Ê»ö¶È¤Ë¤¿¤¤¤Ø¤óÍý²ò¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î±Ç²è´Û¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¤¨¤¨¡©¡¡¡Ö¥·¥Í¥Þ¥ê¥¹¡×¤Ï¡¢¡Ö2¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡×¡©
¥®¥ó¥ì¥¤¤Î¡È°äÅÁ»Ò¡É¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥¢¥¿¡¼1¤Ï67ÀÊÍ½Äê¤Ç¡¢¿·ºî¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼Ãæ¿´¡£¥·¥¢¥¿¡¼2¤Ï64ÀÊÍ½Äê¤Ç¡¢½à¿·ºî¡¢µìºîÃæ¿´¡£¤È¤â¤Ë¡¢ÍÎ²èË®²è¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ£±Ê¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤¤¤Þ¤Î¿ÀÊÝÄ®¤Ë¡¢¿·ºî¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤Î±Ç²è´Û¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¶Ã¤¤À¡£°Ê²¼¡¢Æ£±Ê¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·µì¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÆÃ½¸¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÌ¾²èºÂ¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¥é¥Ô¥å¥¿°¤º´¥öÃ«¤µ¤ó¡Ê48ÀÊ¡Ë¡¢¥·¥â¥¥¿¡¾¥¨¥¥Þ¥¨¡¾¥·¥Í¥ÞK2¤µ¤ó¡Ê71ÀÊ¡Ë¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¤¢¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¹¤µ¤Î¥·¥¢¥¿¡¼¤¬2¤Ä¤¢¤ë¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¤À¤È¤ª¹Í¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤¬¡¢¥®¥ó¥ì¥¤Ì¾Êª¤À¤Ã¤¿Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¢¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤À¡£
¡Ö½à¿·ºî¡¦µìºî¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¥·¥¢¥¿¡¼2¤Ë¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯À©¤òÆþ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Ç¯³Û2Ëü2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤¬´ÑÊüÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1¤«·î4¡Á6ËÜ¡¢Ç¯´Ö50ËÜÄøÅÙ¤Î¾å±ÇÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Éô´Ñ¤ë¤È1ËÜ¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤Ï400±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¹¥¤¤Ê±Ç²è¤ò²¿²ó¤â´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ë¤Ï¹â³Û¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢·îÃ±°Ì¤Ç2500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯À©¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÈÁë¸ý¤ÎÎ¾Êý¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö±Ç²è¤òÇ¯´Ö50ËÜ¤â´Ñ¤ë¤Ò¤È¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Öº£Ç¯¤Ï¡Ø¹ñÊõ¡Ù1ËÜ¤Ç½½Ê¬¤À¤è¡×¡½¡½¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢50ËÜ¤É¤³¤í¤«¡¢Ç¯¤Ë¿ôÉ´ËÜ´Ñ¤ë±Ç²è¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¡£¥é¥Ô¥å¥¿°¤º´¥öÃ«¤ä¥·¥Í¥Þ¥ô¥§¡¼¥é½ÂÃ«¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢1Æü¤Ç6ËÜ´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËèÈÕ¡¢¹ñÎ©±Ç²è¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ä¿·Ê¸·ÝºÁ¤ËÉ¬¤º¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ç¯´Ö50ËÜ¤Ê¤ÉÕû¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÇ¯´Ö200ËÜÁ°¸å¡£ÇÛ¿®¤ä»î¼Ì²ñ¤âÆþ¤ì¤ë¤È250ËÜ¤¯¤é¤¤¤«¡Ë¡£
¡Ö¤¿¤À¤·¡¢¾å±Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¾å±Ç¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Å¤¤ÆüËÜ±Ç²è¤Ê¤É¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤¼¤Ò¡¢¤´¶á½ê¤Î¿ÀÊÝÄ®¥·¥¢¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼2K¾å±Ç¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ï¥á¥¤¥ä¡¼¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¡¦¥ô¥©¥¤¥¹¤òÆ³ÆþÍ½Äê¤Ç¡¢²»¤Ë¤Ï½½Ê¬¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤«¤è¤¦¤Ë¡¢¿·À¸¡Ö¥·¥Í¥Þ¥ê¥¹¡×¤Ï¡¢¥®¥ó¥ì¥¤¤Î¡È°äÅÁ»Ò¡É¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢°ðÅÄ¤µ¤ó¤äÆ£±Ê¤µ¤ó¤¬»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¤Î¤¬¡¢2022Ç¯7·î¤ËÊÄ´Û¤·¤¿¡¢¿ÀÊÝÄ®¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Ù¤¡¢¡Ö´äÇÈ¥Û¡¼¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£
´ÛÌ¾¡Ö¥·¥Í¥Þ¥ê¥¹¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡´äÇÈ¥Û¡¼¥ë¤Ï¡¢1968Ç¯¤Ë³«´Û¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏÂ¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1974Ç¯¤«¤éÎÉ¼Á¤Ê±Ç²è¤òÈ¯·¡¤·¡¢¾å±Ç¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¥×¡¦¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¡×±¿Æ°¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢±Ç²èÀìÍÑ¥Û¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö´°Á´Æþ¤ìÂØ¤¨À©¡×¡ÖÄê°÷À©¡×¡ÊÎ©¤Á¸«ÉÔ²Ä¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¤¿±Ç²è´Û¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÏÇÀ±¥½¥é¥ê¥¹¡×¡Ê¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥¿¥ë¥³¥Õ¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¡¢1972¡Ë¡¢¡ÖÎ¹·Ý¿Í¤ÎµÏ¿¡×¡Ê¥Æ¥ª¡¦¥¢¥ó¥²¥í¥×¥í¥¹´ÆÆÄ¡¢1975¡Ë¡¢¡ÖÈ¬·î¤Î·ß¡×¡Ê¥ê¥ó¥¼¥¤¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¡¢1987¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌ¾ºî¤òÈ¯·¡¡¢¾å±Ç¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¿¡£1ºî¤òºÇÄã1¤«·î¾å±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¡ÖÁ×²È¤Î»°»ÐËå¡×¡Ê¥á¥¤¥Ù¥ë¡¦¥Á¥ã¥ó´ÆÆÄ¡¢1997¡Ë¤ÏÈ¾Ç¯¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¸¦µæÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò¡¢´äÇÈ¥Û¡¼¥ë¤Î¡ÈÀº¿À¡É¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤è¤¦¤ÊÆÃ½¸¾å±Ç¤òÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Þ¤ÏÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢±Ç²è¤Î¾å±Ç´ü´Ö¤¬¤É¤ó¤É¤óÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤Û¤É¤Î¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ç¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë¾å±Ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥®¥ó¥ì¥¤¤Ï2ËÜÎ©¤Æ¤Ç¡¢2½µ´Ö¡¢¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´äÇÈ¥Û¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê1¤«·î¾å±Ç¤ÏÌµÍý¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¾å±Ç¤Ç¤Ï¡¢2½µ´Ö¾å±Ç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ£±Ê¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë´ÛÌ¾¡Ö¥·¥Í¥Þ¥ê¥¹¡×¤Ï¡¢°ðÅÄ»ÙÇÛ¿Í¤ÎÌ¿Ì¾¤À¤¬¡¢
¡ÖÆ°Êª¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²Ä°¦¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âºî¤ì¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤³¤Ç¡Ò¥·¥Í¥Þ¡Ó+¡Ò¥ê¥¹¡Ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤â¡¢¥ê¥¹¤Î³¨¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ò¥·¥Í¥Þ¥ê¥¹¡Ó¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ò¥·¥Í¡Ó¡Ü¡Ò¥Þ¥ê¥¹¡Ó¤È¤âÆÉ¤á¤ë¡£¡Ò¥Þ¥ê¥¹¡Ó¤Ï¸ÅÂå¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¿ÀÏÃ¤ÇÇÀ¹Ì¤Î¿ÀÍÍ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡¢¥é¥Æ¥ó¸ì¤À¤È¡Ò³¤¤Î¡Ó¡£¡Ò¥¹¥Æ¥é¡¦¥Þ¥ê¥¹¡Ó¡á¡Ò³¤¤ÎÀ±¡Ó¡¢¤³¤ì¤ÏÀ»Êì¥Þ¥ê¥¢¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡Ö¥·¥Í¥Þ¥ê¥¹¡×¤Ï¡¢¤³¤Î8·î¤Ë³«¶È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤â¤¹¤Ç¤ËÌÜÉ¸³Û¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê8·î15Æü¤Þ¤Ç¼Â»ÜÃæ¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼ç¤Ë¥È¥Ó¥é¡¦¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼´Ø·¸¤ÎÀß·×¡¦¹©»ö¤ËÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡¢10·î°Ê¹ß¤Î½©¤Ë±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤ÎÆâÉô¤â¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê°Ø»Ò¤â¡¢°ìÉô¡¢ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯3·î¤ËÊÄ´Û¤·¤¿¡¢ÀçÂæ¡Ò¥Á¥Í¡¦¥é¥ô¥£¡¼¥¿¡Ó¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°Ø»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ£±Ê¤µ¤ó¡Ë
¡¡´äÇÈ¥Û¡¼¥ë¤Ê¤¤¢¤È¡¢¿ÀÊÝÄ®¥·¥¢¥¿¡¼1´Û¤À¤Ã¤¿¿ÀÊÝÄ®¤Ë¡¢¿·¤·¤¤±Ç²è´Û¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¥®¥ó¥ì¥¤¥Û¡¼¥ë¡¢´äÇÈ¥Û¡¼¥ë¡¢¥Á¥Í¡¦¥é¥ô¥£¡¼¥¿¡Ä¡ÄÂ¿¤¯¤Î¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¤Î¡È°äÅÁ»Ò¡É¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÀÊÝÄ®¡Ö¥·¥Í¥Þ¥ê¥¹¡Ó¤Ï¡¢³«´Û¤ÎÆü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹½ÅÎÉÂÀ¡Ê¤â¤ê¤·¤²¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë
1958Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£½µ´©¿·Ä¬µ¼Ô¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿·Ä¬¼Ò¤Ç42Ç¯´Ö¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¡£²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÉÙ³ßÅ´²Ð¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô