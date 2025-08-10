

今では東京だけでなく、地方都市にもタワーマンションが林立している。写真は札幌市の様子（写真：ゆうさん／PIXTA）

【図解】関係者全員に"うまみ"あり、地方都市にまでタワマンが林立する「もうけの仕組み」

最近では地方でも、数多くのタワマンが建設、分譲されています。

不動産経済研究所の調べによれば、2013年から2022年までの10年間で、地方（首都圏、近畿圏を除く全国）で供給されたタワマンの数は、126棟2万4507戸にのぼります。同期間に全国で供給されたタワマンは13万2745戸ですので、18.5％相当が地方タワマンということになります。 この現象の背景には、地方におけるコンパクト化があります。中心市街地に一気に人を集めるため、タワマンは絶好のアイテムとなったのです。

地方で暮らす人々にとっても、戦後80年が経過する中で、世代交代が始まっています。若い人たちは戸建てに住むよりも、都会的な雰囲気を感じることができるマンションを選択する傾向が強くなっています。特に比較的大きな都市で、サービス業に従事する人たちは、職場の近くで住みたいのです。

戦後の地方二世、三世たちは東京や大阪などで学生時代を過ごした人も多いのでマンションのような共同住宅に住むことにも抵抗感がありません。ましてや結婚して実家に同居するのはNG（ノーグッド）です。

タワマン最上階は地方富裕層の「天守閣」

タワマンの上層階に、デベロッパーは面積が広い高額の住戸を用意します。特に最上層階は他の住戸とは異なり面積も広くし、内装も豪華にします。そしてこの超高額住戸を買い求めるのは、地方政財界の有力者たちです。私はこの現象を地方タワマンの「天守閣需要」と呼んでいます。

彼らは、街で一番背の高い建物の最上層階を自らのものにすることに執念を燃やします。あたかも天下を取ったような気分になるのでしょうか。天守閣で街を睥睨（へいげい）するのは自分であるという快感に浸りたいのでしょうか。

もちろん彼らはすでに豪邸を所有しているのが普通ですので、タワマンを居住用に使うことは少なく、自らの会社の福利厚生施設や、接待用に利用するなどの目的が多いのですが、どの住戸を誰が買ったかは街中で評判になるといいます。

くわえて高齢の富裕層ともなると、そろそろ相続も心配になります。借入金でタワマンを持っておくことは税務対策も含めて良いことづくめなのです。

一気に再開発できる便利手法「市街地再開発事業」

大都市圏の主な鉄道の駅前といえば、古くからの商店などが所狭しと立ち並び、アーケードがあって雨の日でも濡れることなく買い物ができる商店街が形成されてきました。ところが最近、こうした商店街の一角が取り壊され、タワマンが建設される事例が後を絶ちません。

平成バブルと呼ばれた昭和末期から平成初期。地上げ屋といわれる開発業者がスーツケースに札束を入れて土地を買いに来て、言うことを聞かないオーナーの家屋にダンプカーで突っ込む、火をつけるなどの嫌がらせをしてまでも土地を手に入れることが横行しました。

では現代でも、またぞろ不動産価格が上がってきたので、地上げ屋が横行しているのかといえば、そうした報道もなされていません。

それもそのはず、現代では札束持って一軒一軒地上げに勤しまなくとも、一帯開発する便利な手法が考案されているのです。市街地再開発事業という国で定められた手法を使うのです。

「市街地内の、土地利用の細分化や老朽化した木造建築物の密集、十分な公共施設がないなどの都市機能の低下がみられる地域において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的としています。建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業です」（国土交通省資料より抜粋）

具体的にご説明しましょう。

まず、該当するエリアの地権者が集まって組合などを組成します。そして、組合施行のもと、自治体から容積率の緩和などを得ることで建物を建設します。地権者が取得する「権利床」を確保するのと同時に、容積率緩和などによって得られた床（「保留床」と呼びます）をデベロッパーやゼネコンが買い受けます。



（画像：『不動産の教室 富裕層の視点が身につく25問』より）

このような形で高層ビルやマンションなどを建設する方式を、第一種市街地再開発事業といいます。このほかにも該当するエリアの土地に関して、施行者が買収または収用して新しい建物を建設して、希望者には再開発の床を一部与える第二種市街地再開発事業がありますが、近年は第一種市街地再開発事業による開発が主体になっています。

全員にうまみがあるスキーム

この方式を使えば、土地が細分化されて、建物が老朽化し商売を継ぐお店も少ないなどの問題を抱える商店主たちにとって、実質負担なしにエリア全体が新しい建物（タワマンなど）に生まれ変わるのです。





デベロッパーからみても国や自治体のお墨付きの事業として、権利者たちが行う開発事業のお手伝いをすることで高層オフィスビルやタワマンが手に入ります。オフィスは賃貸、タワマンは分譲することで大きな利益を得ることができるのです。

自治体は、容積率緩和や補助金の拠出などの飴玉を出す見返りに、建物内に図書館や学校などの公共施設を整備する、駅前ロータリーを拡張して駅前の賑わいを創出することでエリアの環境を改善することにつながります。みんなが「ウィンウィン」の関係になるというのがこの手法を使うメリットなのです。

この手法は2017年までに全国で1000件以上の実例があり、現在でも100件以上で取り組まれています。2023年に竣工した東京港区麻布台の森ビルにより開発された麻布台ヒルズ。東京駅八重洲口前で三井不動産が開発した東京ミッドタウン八重洲。これらも、実はこの市街地再開発手法によってできあがった新しい街なのです。

主要鉄道駅前などを中心に進む開発は、大都市圏のみならず、地方主要都市でもさかんに使われるようになってきました。新たな開発手法として注目されているのです。

